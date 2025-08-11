Біткоїн на порозі нового історичного рекорду: інституційні інвестори розігрівають крипторинок
Курс біткоїна зріс до $122 000, наблизившись до історичного максимуму $123 205. Зростання зумовлене інтересом великих інвесторів та корпоративних казначейств.
Курс біткоїна наблизився до свого історичного максимуму, піднявшись до $122 000 на тлі зростаючого інтересу з боку великих інвесторів і корпоративних казначейств, що активно переорієнтовуються на цифрові активи. Ринок реагує бурхливим зростанням, який досяг найвищих позначок за останні чотири роки. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Вихідні стали знаковими для криптовалютного ринку: біткоїн подорожчав на 3,2%, майже торкнувшись свого рекордного рівня в $123 205, зафіксованого в липні.
Згідно з даними Coingecko, фонди з управління цифровими активами наразі володіють біткоїнами на суму $113 млрд, а аналогічні структури з фокусом на ефір - близько $13 млрд. Це свідчить про системний перерозподіл капіталу в бік криптовалют.
Аналітики пояснюють хвилю оптимізму поєднанням кількох факторів: притоком коштів у спотові ETF у США, зростанням попиту на корпоративні казначейські облігації та зміною настроїв інвесторів після запровадження американських тарифів на імпорт золота.
На тлі геополітичних ризиків та логістичних проблем із постачанням золота біткоїн дедалі частіше сприймають як універсальний, безмитний та транскордонний інструмент збереження капіталу
На фоні ринкового ралі прозвучала й політична нота - Ерік Трамп, син чинного президента США, публічно привітав зростання біткоїна, а ЗМІ повідомили про плани родини Трампів створити публічну компанію для зберігання токенів WLFI.
Експерти прогнозують, що найближчим випробуванням для біткоїна стане прорив рівня $123 205. Якщо ж імпульс ослабне, ключовою підтримкою може стати зона близько $116 000.
Нагадаємо
Адміністрація Дональда Трампа закликала всі державні установи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінне впровадження в національну економіку.