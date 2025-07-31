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Трамп хоче інтегрувати криптовалюти в економіку США

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Адміністрація Трампа закликає державні установи США оновити регуляторні підходи до криптовалют. Це має забезпечити їх повноцінне впровадження в національну економіку, роблячи США глобальним лідером у сфері цифрових активів.

Трамп хоче інтегрувати криптовалюти в економіку США

Адміністрація Дональда Трампа закликала всі державні установи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінне впровадження в національну економіку. Про це йдеться у звіті Білого дому, пише УНН.

Деталі

У документі викладено амбітну стратегію, згідно з якою США мають стати глобальним лідером у сфері цифрових активів. План передбачає ухвалення спеціального законодавства, що визнає криптовалюту окремим класом активів, а також масштабні зміни у банківському, податковому та фінансовому регулюванні.

Серед ключових напрямків реформ названі:

  • ринок цінних паперів і товарів;
    • банківська діяльність;
      • податкова політика;
        • страхування;
          • кібербезпека;
            • боротьба з незаконним фінансуванням.

              Адміністрація Трампа закликала федеральні відомства діяти швидко й рішуче, щоб криптовалюта стала невід’ємною частиною економіки США.

              Сам Трамп заявив, що цифрові активи мають стати такими ж звичними для американців, як долар – зокрема, в іпотечних програмах, банківських послугах, пенсійному забезпеченні та системі оподаткування.

              Потреба у термінових змінах пов’язана також із тим, що родина президента активно інвестує в криптосферу. Як зазначають аналітики, з моменту виборів вартість біткойна зросла на 74%, а загальна капіталізація крипторинку збільшилася на $1,57 трлн.

              У звіті Білого дому окремо підкреслюється важливість створення чітких, прозорих правил, які дозволили б легально розвивати криптоіндустрію. Серед головних завдань названо досягнення "регуляторної визначеності", яка забезпечить підприємцям стабільні умови для інвестування, розробки нових сервісів та програмних рішень.

              Трамп доручив своїй адміністрації сформувати в США найбільш глибокий і ліквідний ринок цифрових активів у світі.

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              Ольга Розгон

              ЕкономікаНовини Світу
              Біткойн
              Білий дім
              Дональд Трамп
              Сполучені Штати Америки