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Трамп хочет интегрировать криптовалюты в экономику США

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Администрация Трампа призывает государственные учреждения США обновить регуляторные подходы к криптовалютам. Это должно обеспечить их полноценное внедрение в национальную экономику, делая США глобальным лидером в сфере цифровых активов.

Трамп хочет интегрировать криптовалюты в экономику США

Администрация Дональда Трампа призвала все государственные учреждения США как можно скорее обновить регуляторные подходы к криптовалюте и обеспечить ее полноценное внедрение в национальную экономику. Об этом говорится в отчете Белого дома, пишет УНН.

Детали

В документе изложена амбициозная стратегия, согласно которой США должны стать глобальным лидером в сфере цифровых активов. План предусматривает принятие специального законодательства, признающего криптовалюту отдельным классом активов, а также масштабные изменения в банковском, налоговом и финансовом регулировании.

Среди ключевых направлений реформ названы:

  • рынок ценных бумаг и товаров;
    • банковская деятельность;
      • налоговая политика;
        • страхование;
          • кибербезопасность;
            • борьба с незаконным финансированием.

              Администрация Трампа призвала федеральные ведомства действовать быстро и решительно, чтобы криптовалюта стала неотъемлемой частью экономики США.

              Сам Трамп заявил, что цифровые активы должны стать такими же привычными для американцев, как доллар – в частности, в ипотечных программах, банковских услугах, пенсионном обеспечении и системе налогообложения.

              Потребность в срочных изменениях связана также с тем, что семья президента активно инвестирует в криптосферу. Как отмечают аналитики, с момента выборов стоимость биткойна выросла на 74%, а общая капитализация крипторынка увеличилась на $1,57 трлн.

              В отчете Белого дома отдельно подчеркивается важность создания четких, прозрачных правил, которые позволили бы легально развивать криптоиндустрию. Среди главных задач названо достижение "регуляторной определенности", которая обеспечит предпринимателям стабильные условия для инвестирования, разработки новых сервисов и программных решений.

              Трамп поручил своей администрации сформировать в США самый глубокий и ликвидный рынок цифровых активов в мире.

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              Ольга Розгон

              ЭкономикаНовости Мира
              Биткойн
              Белый дом
              Дональд Трамп
              Соединённые Штаты