Биткойн превысил 119 000 долларов: что дальше ждет крупнейшую криптовалюту

Во вторник, 29 июля, биткоин превысил отметку в 119 000 долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на investing.com.

Детали

Сообщается, что крупнейшая криптовалюта в мире торговалась в боковом тренде на протяжении большей части июля после достижения рекордного максимума выше 123 000 долларов в начале этого месяца.

В то же время рынки ожидают ясности относительно торговых переговоров США с Европейским Союзом и Китаем, которые продолжаются до 1 августа, после чего Вашингтон, как ожидается, введет дополнительные тарифы, если не будет достигнуто конкретных договоренностей.

Напомним

Биткоин превысил 120 000 долларов после того, как Палата представителей США одобрила три законопроекта для лучшей регуляторной базы криптовалют.