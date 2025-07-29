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Біткоїн перевищив 119 000 доларів: що далі чекає найбільшу криптовалюту

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

29 липня біткоїн подолав позначку $119 000, торгуючись у боковому тренді більшу частину липня. Ринки очікують результатів торговельних переговорів США з ЄС та Китаєм до 1 серпня.

Біткоїн перевищив 119 000 доларів: що далі чекає найбільшу криптовалюту

У вівторок, 29 липня, біткоїн перевищив позначку 119 000 доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на investing.com.

Деталі

Повідомляється, що найбільша криптовалюта в світі торгувалася в боковому тренді впродовж більшої частини липня після досягнення рекордного максимуму вище 123 000 доларів на початку цього місяця.

Водночас ринки очікують ясності щодо торговельних переговорів США з Європейським Союзом і Китаєм, які тривають до 1 серпня, після чого Вашингтон, як очікується, запровадить додаткові тарифи, якщо не буде досягнуто конкретних домовленостей.

Нагадаємо

Біткоїн перевищив 120 000 доларів після того, як Палата представників США схвалила три законопроекти для кращої регуляторної бази криптовалют.

Євген Устименко

Євген Устименко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
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