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Біткоїн піднявся вище $120 000 після того, як в США ухвалили ключові законопроекти про криптовалюту

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Біткоїн перевищив $120 000 після того, як Палата представників США схвалила три законопроекти для кращої регуляторної бази криптовалют. Президент Трамп готується підписати виконавчий указ, що є критичним кроком до стабільної регуляторної основи.

Біткоїн піднявся вище $120 000 після того, як в США ухвалили ключові законопроекти про криптовалюту

Палата представників США ухвалила три законопроекти, спрямовані на створення кращої регуляторної бази для криптовалют. Президент США Дональд Трамп готується підписати виконавчий указ. 

Передає УНН із посиланням на Сoindesk та Іnvesting.

Деталі

У п'ятницю біткоїн перевищив позначку $120 000 на азіатських торгах, досягнувши четвертого поспіль тижневого зростання після того, як Палата представників США схвалила три законопроекти, спрямовані на створення кращої регуляторної бази для криптовалют.

Центральний законопроект, Закон GENIUS, пройшов через Палату представників з двопартійним голосуванням 308-122 після його схвалення Сенатом у середині червня. Тепер законопроект прямує до столу президента Трампа для остаточного схвалення.

Закон GENIUS вимагає від емітентів стейблкоінів мати високоякісні резерви в доларовому еквіваленті та проходити регулярний аудит, а також встановлює нагляд як на федеральному рівні, так і на рівні штатів.

Ще два законопроекти також пройшли через Палату представників:

  • CLARITY Act має на меті визначити, чи підпадають цифрові токени під юрисдикцію Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) або Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC);
    • Другий закон, Anti-CBDC Surveillance State Act, забороняє Федеральній резервній системі випускати цифрову валюту центрального банку без прямого дозволу Конгресу.

      Доповнення

      Усі вищезазначені події сигналізували про єдине прагнення під час "криптотижня" змінити регулювання в США. Захід схвалено, як "критичний крок до стабільної регуляторної основи".

      Однак пакет все ще стикається з перешкодами. Наразі два законопроекти, що не стосуються стейблкоїнів, передаються на затвердження до Сенату. Тож ринок поки лише очікує остаточного затвердження

      Нагадаємо

      Конгрес США у четвер ухвалив рішення, що стало "перемогою" для криптоіндустрії - перший федеральний закон про регулювання стейблкоїнів, відкривши шлях для ширшого використання цієї технології у повсякденних фінансах

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      ТехнологіїФінанси
      Федеральна резервна система
      Біткойн
      Палата представників США
      Сенат США
      Конгрес США
      Дональд Трамп
      Сполучені Штати Америки
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