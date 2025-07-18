Біткоїн піднявся вище $120 000 після того, як в США ухвалили ключові законопроекти про криптовалюту

Палата представників США ухвалила три законопроекти, спрямовані на створення кращої регуляторної бази для криптовалют. Президент США Дональд Трамп готується підписати виконавчий указ.

Передає УНН із посиланням на Сoindesk та Іnvesting.

У п'ятницю біткоїн перевищив позначку $120 000 на азіатських торгах, досягнувши четвертого поспіль тижневого зростання після того, як Палата представників США схвалила три законопроекти, спрямовані на створення кращої регуляторної бази для криптовалют.

Центральний законопроект, Закон GENIUS, пройшов через Палату представників з двопартійним голосуванням 308-122 після його схвалення Сенатом у середині червня. Тепер законопроект прямує до столу президента Трампа для остаточного схвалення.

Закон GENIUS вимагає від емітентів стейблкоінів мати високоякісні резерви в доларовому еквіваленті та проходити регулярний аудит, а також встановлює нагляд як на федеральному рівні, так і на рівні штатів.