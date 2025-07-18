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Биткойн поднялся выше $120 000 после того, как в США приняли ключевые законопроекты о криптовалюте

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Биткойн превысил $120 000 после того, как Палата представителей США одобрила три законопроекта для лучшей регуляторной базы криптовалют. Президент Трамп готовится подписать исполнительный указ, что является критическим шагом к стабильной регуляторной основе.

Биткойн поднялся выше $120 000 после того, как в США приняли ключевые законопроекты о криптовалюте

Палата представителей США приняла три законопроекта, направленных на создание лучшей регуляторной базы для криптовалют. Президент США Дональд Трамп готовится подписать исполнительный указ.

Передает УНН со ссылкой на Coindesk и Investing.

Детали

В пятницу биткойн превысил отметку $120 000 на азиатских торгах, достигнув четвертого подряд недельного роста после того, как Палата представителей США одобрила три законопроекта, направленных на создание лучшей регуляторной базы для криптовалют.

Центральный законопроект, Закон GENIUS, прошел через Палату представителей с двухпартийным голосованием 308-122 после его одобрения Сенатом в середине июня. Теперь законопроект направляется к столу президента Трампа для окончательного одобрения.

Закон GENIUS требует от эмитентов стейблкоинов иметь высококачественные резервы в долларовом эквиваленте и проходить регулярный аудит, а также устанавливает надзор как на федеральном уровне, так и на уровне штатов.

Еще два законопроекта также прошли через Палату представителей:

  • CLARITY Act имеет целью определить, подпадают ли цифровые токены под юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) или Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC);
    • Второй закон, Anti-CBDC Surveillance State Act, запрещает Федеральной резервной системе выпускать цифровую валюту центрального банка без прямого разрешения Конгресса.

      Дополнение

      Все вышеупомянутые события сигнализировали о едином стремлении во время "криптонедели" изменить регулирование в США. Мероприятие одобрено, как "критический шаг к стабильной регуляторной основе".

      Однако пакет все еще сталкивается с препятствиями. Сейчас два законопроекта, не касающиеся стейблкоинов, передаются на утверждение в Сенат. Поэтому рынок пока только ожидает окончательного утверждения

      Напомним

      Конгресс США в четверг принял решение, ставшее "победой" для криптоиндустрии - первый федеральный закон о регулировании стейблкоинов, открыв путь для более широкого использования этой технологии в повседневных финансах

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      ТехнологииФинансы
      Федеральная резервная система
      Биткойн
      Палата представителей Соединенных Штатов Америки
      Сенат Соединенных Штатов Америки
      Конгресс Соединенных Штатов Америки
      Дональд Трамп
      Соединённые Штаты
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