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Перемога для крипторинку: Конгрес США ухвалив закон про стейблкоїни

Київ • УНН

 • 1662 перегляди

Конгрес США ухвалив перший федеральний закон про регулювання стейблкоїнів, відкриваючи шлях для ширшого використання цієї технології. Законопроєкт встановлює федеральний нагляд за токенами, прив'язаними до долара, та може прискорити цифрові платежі.

Перемога для крипторинку: Конгрес США ухвалив закон про стейблкоїни

Конгрес США у четвер ухвалив рішення, що стало "перемогою" для криптоіндустрії - перший федеральний закон про регулювання стейблкоїнів, відкривши шлях для ширшого використання цієї технології у повсякденних фінансах, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Підтриманий республіканцями і підтримуваний президентом США Дональдом Трампом законопроєкт встановлює федеральний або регіональний нагляд за токенами, прив'язаними до долара, які можуть переміщатися цілодобово і між платформами. Прихильники законопроєкту стверджують, що він може відкрити доступ до більш швидких та дешевих способів оплати та надати легітимність ринку обсягом 265 мільярдів доларів, який, за прогнозами аналітиків Citigroup Inc., може зрости до 3,7 трильйона доларів до 2030 року.

Цей законопроєкт, ухвалений Палатою представників 308 голосами проти 122 і який отримав широку двопартійну підтримку після схвалення Сенатом, тепер на шляху до того, щоб стати законом. Трамп особисто лобіював його підтримку серед республіканських законодавців.

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Законопроєкт знаменує собою політичне зростання індустрії цифрових активів, яка оговталася від краху криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда менше трьох років тому, що підірвало довіру, і вклала сотні мільйонів доларів у вибори дружніх законодавців минулого року.

Законопроєкт про стейблкоїни є центральним елементом законодавчої кампанії, яку Трамп охрестив "Тижнем криптовалют". Раніше в четвер Палата представників також ухвалила законопроєкт про структуру крипторинку, який ще має розглянути Сенат.

Критики-демократи попередили, що новий режим регулювання стейблкоїнів не забезпечить достатнього захисту споживачів та може призвести до необхідності надання державної фінансової допомоги у разі банкрутства емітентів цифрових токенів.

Тим часом найвпливовіші банкіри країни вже стикаються з викликом, який новий захід, ймовірно, прискорить - представники JPMorgan, Bank of America та Citigroup цього тижня назвали новоявлений "цифровий долар" потенційною загрозою для контролю банківської галузі над платежами і заявили про готовність до дій у відповідь.

Цифрові токени можуть потенційно поглинути банківські депозити, оскільки деякі споживачі переказують гроші на рахунки в стейблкоїнах. Це також може розширити використання стейблкоїнів у транскордонних грошових переказах та платежах та відкрити всім - від банків та платіжних систем до технологічних компаній - можливість випускати власні стейблкоїни. В останні тижні низка великих банків, включаючи JPMorgan, заявили про свій намір брати участь у випуску стейблкоїнів.

Американські криптокомпанії, що випускають стейблкоїни, деноміновані в доларах, такі як Circle Internet Group Inc., можуть мати найбільшу можливість отримати прибуток. Хоча акції Circle у четвер зросли менш ніж на 1%, цього тижня їхній курс підскочив на 25% до $235,08. Акції Coinbase Global Inc., що уклала угоду про розподіл доходів із Circle, зросли на 3,2% до $410,75, що є рекордним максимумом.

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Курс біткоїну трохи знизився за останні 24 години після досягнення історичного максимуму близько $123 000 14 липня, частково завдяки оптимізму щодо перспектив законопроєкту про стейблкоїни.

Досі стейблкоїни переважно використовувалися для транзакцій, пов'язаних із ринком криптовалют, а не для бізнес-платежів.

Цей закон "забезпечує індустрію стейблкоїнів тим ступенем легітимності, якого вони так прагнули", заявив Есвар Прасад, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса. "А бонус полягає в тому, що це супроводжується тим, що я вважаю відносно легким регулюванням", - зазначив він.

Цей захід встановлює регуляторні правила для стейблкоїнів, забезпечених доларом, включаючи вимогу до фірм тримати резерви долар за долар у короткострокових державних облігаціях або аналогічних продуктах, що контролюються державними або федеральними регуляторами.

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Трамп та його сім'я пов'язані з низкою компаній, що займаються цифровими активами, включаючи World Liberty Financial, платформу з власним фірмовим токеном та стейблкоїном.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, криптовалютні проєкти збільшили особисті статки Трампа як мінімум на 620 мільйонів доларів за кілька місяців.

Деякі демократи безуспішно намагалися додати до законодавства положення, яке забороняє обраним посадовим особам, таким як Трамп, та членам їхніх сімей займатися бізнесом, пов'язаним зі стейблкоїнами.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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