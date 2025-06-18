Сенат США схвалив закон про стейблкоїни: новий крок для криптоіндустрії

Закон встановлює рамки для випуску та регулювання стейблкоїнів, цифрових активів, прив’язаних до фіатних валют, таких як долар США.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Новий рекорд для криптовалютної політики в США - законопроект про стейблкоїн підтримала переважна більшість двопартійного голосування в Сенаті США, з остаточним результатом 68 проти 30 голосів. Палата представників, яка контролюється республіканцями, повинна ухвалити свою версію законопроекту. Далі законопроєкт потрапить на стіл президента Дональда Трампа для затвердження.

Слід зазначити, що законопроект має на меті створити правила резервування; він також маж забезпечити захист прав споживачів і, нарешті, - забезпечити федеральний нагляд за великими емітентами.

Це важлива віха. .. Він вперше встановлює регуляторний режим для стейблкоїнів, фінансового продукту та галузі, що швидко розвивається - наголосив Ендрю Олмем, керуючий партнер юридичної фірми Mayer Brown та колишній заступник директора Національної економічної ради під час першого терміну Трампа.

Зазначимо, що криптоіндустрія давно наполягає на тому, щоб законодавці ухвалили законодавство, яке створює правила для цифрових активів. Саме чітка структура може дозволити стейблкоїнам отримати ширше використання.

Палата представників минулого року ухвалила законопроект про стейблкоїни, але Сенат, у якому демократи на той час мали більшість, не прийняв цей законопроект, і він був відхилений, пише reuters.

Трамп прагнув широко переглянути політику США щодо криптовалют після того, як залучив кошти від галузі під час своєї президентської кампанії.

Бо Хайнс, який очолює Раду радників Трампа з питань цифрових активів, заявив, що Білий дім хоче, щоб законопроект про стейблкоїни було прийнято до серпня.

Довідка

Стейблкоїни, як і всі криптовалюти, базуються на технології під назвою "блокчейн" – децентралізованому реєстрі, який усуває потребу в традиційних банківських каналах.

Важливо: на відміну від біткойна чи ефіру, найвідоміших "криптовалют", вартість стейблкоїнів має залишатися стабільною.

Вартість стейблкоїнів прив’язана до традиційної валюти, такої як долар, або до, як вважається, більш безпечного активу, такого як золото.

Стейблкоіни використовуються для обміну інших криптоактивів і здійснення транзакцій у децентралізованій фінансовій системі, минаючи банки.

Їх використання наразі розширилося, оскільки вже ідеться про "швидкі та недорогі транскордонні платежі, особливо корисні на ринках, що розвиваються" .

Нагадаємо

У ВР зареєстровано законопроєкт №13356, що дозволяє Нацбанку включати віртуальні активи до золотовалютних резервів України. Це сприятиме інтеграції у світові фінансові інновації.

Ілон Маск анонсував XChat з функціями шифрування, зникаючих повідомлень та передачі файлів.