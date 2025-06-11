В Україні може з'явитися крипторезерв: у ВР зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13356 про національний банк щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

"В Україні може зʼявитися свій крипторезерв. Зареєстрували таку ініціативу. Згідно з законопроєктом, ми даємо право Нацбанку включати в віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли й скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір", - написав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що, на думку нардепів, такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації. А правильне управління крипторезервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки, вважає він.

"Ідея не нова: США вже формують стратегічний крипторезерв та багато ініціатив на рівні окремих штатів, Сальвадор, Китай використав BTC для залучення $20 млрд. Швейцарія, Бразилія, Пакистан, Киргизстан, деякі країни ЄС, та сама Чехія, також працюють над включенням віртуальних активів до резервів", - зазначив Железняк.

Доповнення

Железняк раніше повідомляв, що в Україні розробляють законопроєкт про створення державного стратегічного біткоїн-резерву.

Комітет ВР підтримав законопроєкт про віртуальні активи: що відомо

Фінтехекспертка Олена Сосєдка у коментарі УНН пояснювала, що відсутність чіткого законодавства в Україні у сфері віртуальних активів призводить до низки негативних наслідків.