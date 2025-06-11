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В Украине может появиться крипторезерв: в ВР зарегистрировали законопроект

Киев • УНН

 • 250 просмотра

В ВР зарегистрирован законопроект №13356, позволяющий Нацбанку включать виртуальные активы в золотовалютные резервы Украины. Это будет способствовать интеграции в мировые финансовые инновации.

В Украине может появиться крипторезерв: в ВР зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13356 о национальном банке относительно включения виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины. Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"В Украине может появиться свой крипторезерв. Зарегистрировали такую инициативу. Согласно законопроекту, мы даем право Нацбанку включать в виртуальные активы в резервы Украины. При том как, когда и сколько, это должно уже быть решение самого регулятора. То есть не обязываем и оставляем это на их профессиональный выбор", -  написал Железняк в Telegram.

Он отметил, что, по мнению нардепов, такой шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации. А правильное управление крипторезервами поможет укрепить макроэкономическую стабильность и создаст новые возможности для развития цифровой экономики, считает он.

"Идея не нова: США уже формируют стратегический крипторезерв и много инициатив на уровне отдельных штатов, Сальвадор, Китай использовал BTC для привлечения $20 млрд. Швейцария, Бразилия, Пакистан, Киргизстан, некоторые страны ЕС, и та же Чехия, также работают над включением виртуальных активов в резервы", - отметил Железняк.

Дополнение

Железняк ранее сообщал, что в Украине разрабатывают законопроект о создании государственного стратегического биткоин-резерва.

Комитет ВР поддержал законопроект о виртуальных активах: что известно24.04.25, 13:31 • 5240 просмотров

Финтехэкспертка Елена Соседка в комментарии УНН объясняла, что отсутствие четкого законодательства в Украине в сфере виртуальных активов приводит к ряду негативных последствий.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Сальвадор
Биткойн
Национальный банк Украины
Верховная Рада
Швейцария
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