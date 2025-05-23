Железняк повідомив, коли можуть зареєструвати у ВР законопроєкт про крипторезерв в Україні

Законопроєкт про створення крипторезерву в Україні зареєструють в парламенті можливо цього тижня. Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв'ю "Мінфіну", пише УНН.

Деталі

Минулого тижня до українського інформаційного простору потрапили дві прямо протилежні інформації щодо можливих змін у формуванні державних фінансів. Спочатку Железняк підтвердив, що в Україні розробляють законопроєкт про створення державного стратегічного біткоїн-резерву. А за декілька годин голова цього ж, податково-митного комітету Данило Гетманцев спростував цю інформацію.

На запитання, чи готується законопроєкт про крипторезерв, чи ні, Железняк відповів: "Історія тут така. Ще місяці три тому в інтерв'ю "Українській правді" я сказав, що, ми готуємо законопроєкт щодо крипторезерву, і щойно він буде готовий, внесемо його в парламент. На той час ми саме проводили консультації з Нацбанком, представниками криптоіндустрії та експертами Комітету. Декілька тижнів тому ця інформація знову сплила у ЗМІ, яку я підтвердив Incrypted".

Железняк заявив, що Гетманцев не залучений до процесу підготовки законопроєкту щодо крипторезерву.

Чи залучений до цього процесу Данило Гетманцев? — Ні, не залучений. Там достатньо простий законопроєкт. По суті, можливо, навіть цього тижня зареєструємо його в парламенті - заявив Железняк.

Також нардеп розповів про деталі законопроєкту.

Ми даємо можливість, якщо буде таке рішення регулятора, додавати до наших резервів віртуальні активи. Регулятор сам визначатиме, які саме. Захочуть тримати цю частину резерву в біткоїнах? — Добре. Захочуть інші варіанти? — Будь ласка. Це буде їхня логіка і вибір. Я не бачу сенсу це регулювати. Бо криптоіндустрія розвивається дуже швидко, як, в принципі, і ринок віртуальних активів. В законопроєкті є певні деталі, але, про них можна буде говорити, коли його зареєструємо - сказав Железняк.

На уточнююче запитання, чи йдеться про криптоактиви, які вже є у держави, наприклад, конфісковані або ті, що Україна отримала, як донати, Железняк відповів: "Я, чесно кажучи, не так багато знаю випадків, коли конфісковували крипту".

Нардеп зазначив, що теоретично, в таких ситуаціях криптоактиви стягуються в дохід держави і далі теоретично, можуть перекочувати до резервів.

Але зараз це не ті суми, які можуть стати основою для резерву. Є ще приклад, коли передавали до АРМА і потім їх виставляли на аукціон. Ось нещодавно майнінгову ферму вони реалізували. Щодо донатів: умовно від держави створювали декілька криптогаманців, в тому числі для пожертв. Але, давайте говорити відверто, не всі постачальники зброї чисті і готові приймати офіційний SWIFT-платіж. Скільки криптоактивів на цих гаманцях — про це треба питати команду Мінцифри. Але не думаю, що держава володіє такою кількістю біткоїнів, яка є достатньою для резерву - пояснив Железняк.

Окрім того, він пояснив, чи є розглядати законопроєкт про крипторезерв без прив'язки до іншого, основного законопроєкту, про віртуальні активи.

Чи можу я задекларувати офіційно віртуальні активи, які я маю, як суб'єкт електронного декларування зараз? — Так. Щобільше, я це вже роблю три роки, відповідно, жодної кореляції між цими двома законопроєктами немає. Дійсно, закон про віртуальні активи більший і ширший. Бажано, щоб обидва законопроєкти проходили в синхроні. Чи можуть вони проходити асинхронно? — Так, можуть - заявив Железняк.

Комітет ВР підтримав законопроєкт про віртуальні активи: що відомо

Доповнення

Олена Сосєдка у коментарі УНН пояснила, що відсутність чіткого законодавства в Україні у сфері віртуальних активів призводить до низки негативних наслідків. Перше – це правова невизначеність. Адже компанії та інвестори стикаються з відсутністю чітких правил, що в кінцевому підсумку стримує розвиток ринку.

Не менш важливим наслідком, за її словами, також є відсутність захисту прав. "Зараз користувачі криптовалют в Україні залишаються без механізмів захисту від шахрайства", - пояснила Олена Сосєдка.

Вона додала, що через відсутність правового регулювання держава втрачає економічні можливості, адже зараз в Україні обмежений приплив інвестицій і розвиток фінтех-стартапів.

Крім того, за її словами, легалізація криптовалют створить сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в IT-сектор і фінтех-стартапи. Це, у свою чергу, дозволить створити нові робочі місця, підвищити конкурентоспроможність країни та надати громадянам доступ до нових фінансових інструментів.

Фінтехекспертка зазначає, що прийняття закону про криптовалюти дозволить також розвивати інновації, зокрема, легалізація сприятиме розвитку блокчейн-технологій і фінтех-сектора.