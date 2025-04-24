Комітет ВР підтримав законопроєкт про віртуальні активи: що відомо

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 24 квітня підтримав законопроєкт про регулювання віртуальних активів. Про це розповів паерший заступник голови комітету Ярослав Железняк, передає УНН.

"Наш Комітет підтримав до першого читання доопрацьований законопроект про регулювання та оподаткування віртуальних активів. За - 25 , одноголосно", - написав Железняк у Telegram.

За його словами, передбачається пільговий період оподаткування для 2026 року на рівні 5%.

Доповнення

Міністр фінансів Денис Улютін під час засідання заявив, що Мінфін має низку зауважень законопроєкту, який передбачає системне врегулювання обігу криптоактивів в Україні, втім підтримує його.

"Дійсно, закон вносить зміни до ключових трьох законів: Податковий Кодекс, Закон про віртуальні активи і Закон про запобігання та протидію легалізації далі по тексту. Вводяться регуляції по податку на прибуток, встановлються ставки по ПДфО, ПДВ, Єдиному податку. А також нова редакція про ринки віртуальних активів узгоджує терміни з дерективою ЄС, 15 рекомендаціями FATF, вводить авторизацію нагляду за постачанням послуг. Тобто всі ці речі, які дуже і дуже важливі. Дійсно, Мінфін має деякі зауваження, але я думаю, що до другого читання ми це все пропрацюємо…Загалом ми підтримуємо даний проект закону",- зазначив Улютін.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан на засіданні вказав, що Національний банк України підтримує новий законопроєкт щодо врегулювання обігу криптоактивів, однак має низку зауважень. За словами Шабана, Нацбанк наполягає на уточненні своїх повноважень у сфері авторизаційних процедур, встановлення операційних та пруденційних вимог до постачальників віртуальних активів.

Додамо

Фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН зазначила, що легалізація криптовалют в Україні принесе системні зміни на ринку цифрових активів. За її словами, реформа базуватиметься на європейській моделі з розподілом повноважень між НБУ та НКЦПФР. Це дозволить навести лад у сфері криптовалют, де наразі панує хаос. Компанії, що працюють з цифровими кивами, будуть зобов’язані отримувати ліцензії, розкривати власників і проходити фінансовий моніторинг.

Правила для звичайних користувачів криптою також зміняться. Їм, зокрема, потрібно буде декларувати криптоактиви, сплачувати податки та проходити верифікацію. Натомість держава гарантуватиме більший захист їх прав.

У перспективі Олена Сосєдка прогнозує зростання кількості ліцензованих компаній, зменшення тіньового сегменту цифрових активів та активізацію роботи українських банків щодо створення нових цікавих цифрових продуктів. Фінтехекспертка переконана, що Україна зараз має реальний шанс стати піонером у впровадженні гривневого стейблкоїна і закласти фундамент для цивілізованого крипторинку, який буде вигідним як бізнесу так і державі та громадянам.

Нагадаємо

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов у коментарі кореспонденту УНН повідомляв, що в Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року із залученням технічної допомоги міжнародних партнерів, який базуватиметься на європейській директиві MiCA.