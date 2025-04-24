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Комитет ВР поддержал законопроект о виртуальных активах: что известно

Киев • УНН

 • 1838 просмотра

Профильный комитет поддержал законопроект о регулировании виртуальных активов с льготным периодом налогообложения 5% до 2026.

Комитет ВР поддержал законопроект о виртуальных активах: что известно

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании 24 апреля поддержал законопроект о регулировании виртуальных активов. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк, передает УНН.

"Наш Комитет поддержал к первому чтению доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов.  За - 25, единогласно", - написал Железняк в Telegram.

По его словам, предусматривается льготный период налогообложения для 2026 года на уровне 5%.

Дополнение

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщал, что в Украине готовят законопроект для легализации виртуальных активов, который базируется на европейской директиве MiCA. НКЦБФР вместе с НБУ работают над документом, чтобы защитить инвесторов.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен до октября 2025 года с привлечением технической помощи международных партнеров, который будет базироваться на европейской директиве MiCA. 

Добавим

Финтехэксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН отметила, что легализация криптовалют в Украине принесет системные изменения на рынке цифровых активов. По ее словам, реформа будет базироваться на европейской модели с распределением полномочий между НБУ и НКЦБФР. Это позволит навести порядок в сфере криптовалют, где сейчас царит хаос. Компании, работающие с цифровыми кивами, будут обязаны получать лицензии, раскрывать владельцев и проходить финансовый мониторинг.

Правила для обычных пользователей криптой также изменятся. Им, в частности, нужно будет декларировать криптоактивы, платить налоги и проходить верификацию. Взамен государство будет гарантировать большую защиту их прав. 

В перспективе Елена Соседка прогнозирует рост количества лицензированных компаний, уменьшение теневого сегмента цифровых активов и активизацию работы украинских банков по созданию новых интересных цифровых продуктов. Финтехэксперт убеждена, что Украина сейчас имеет реальный шанс стать пионером во внедрении гривневого стейблкоина и заложить фундамент для цивилизованного крипторынка, который будет выгоден как бизнесу так и  государству и гражданам.

Напомним

В феврале сообщалось, что виртуальная купюра вскоре будет законной в Украине. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и может и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель легализации - запустить рынок виртуальных активов.

Председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Верховная Рада планирует принять законопроект о налогообложении криптоактивов до конца этого года. Это позволит отслеживать операции с криптовалютами, в соответствии с европейскими регламентами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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