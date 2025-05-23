Железняк сообщил, когда могут зарегистрировать в ВР законопроект о крипторезерве в Украине

Законопроект о создании крипторезерва в Украине зарегистрируют в парламенте, возможно, на этой неделе. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в интервью "Минфину", пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе в украинское информационное пространство попали две прямо противоположные информации относительно возможных изменений в формировании государственных финансов. Сначала Железняк подтвердил, что в Украине разрабатывается законопроект о создании государственного стратегического биткоин-резерва. А через несколько часов председатель этого же, налогово-таможенного комитета Даниил Гетманцев опроверг эту информацию.

На вопрос, готовится ли законопроект о крипторезерве, или нет, Железняк ответил: "История здесь такова. Еще месяца три назад в интервью "Украинской правде" я сказал, что, мы готовим законопроект о крипторезерве, и как только он будет готов, внесем его в парламент. В то время мы проводили консультации с Нацбанком, представителями криптоиндустрии и экспертами Комитета. Несколько недель назад эта информация снова всплыла в СМИ, которую я подтвердил Incrypted".

Железняк заявил, что Гетманцев не вовлечен в процесс подготовки законопроекта о крипторезерве.

Вовлечен ли в этот процесс Даниил Гетманцев? — Нет, не вовлечен. Там достаточно простой законопроект. По сути, возможно, даже на этой неделе зарегистрируем его в парламенте - заявил Железняк.

Также нардеп рассказал о деталях законопроекта.

Мы даем возможность, если будет такое решение регулятора, добавлять в наши резервы виртуальные активы. Регулятор сам будет определять, какие именно. Захотят держать эту часть резерва в биткоинах? — Хорошо. Захотят другие варианты? — Пожалуйста. Это будет их логика и выбор. Я не вижу смысла это регулировать. Потому что криптоиндустрия развивается очень быстро, как, в принципе, и рынок виртуальных активов. В законопроекте есть определенные детали, но, о них можно будет говорить, когда его зарегистрируем - сказал Железняк.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о криптоактивах, которые уже есть у государства, например, конфискованных или тех, что Украина получила, как донаты, Железняк ответил: "Я, честно говоря, не так много знаю случаев, когда конфисковывали крипту".

Нардеп отметил, что теоретически, в таких ситуациях криптоактивы взимаются в доход государства и дальше теоретически, могут перекочевать в резервы.

Но сейчас это не те суммы, которые могут стать основой для резерва. Есть еще пример, когда передавали в АРМА и потом их выставляли на аукцион. Вот недавно майнинговую ферму они реализовали. Что касается донатов: условно от государства создавали несколько криптокошельков, в том числе для пожертвований. Но, давайте говорить откровенно, не все поставщики оружия чисты и готовы принимать официальный SWIFT-платеж. Сколько криптоактивов на этих кошельках — об этом надо спрашивать команду Минцифры. Но не думаю, что государство обладает таким количеством биткоинов, которое является достаточным для резерва - пояснил Железняк.

Кроме того, он пояснил, рассматривать ли законопроект о крипторезерве без привязки к другому, основному законопроекту, о виртуальных активах.

Могу ли я задекларировать официально виртуальные активы, которые у меня есть, как субъект электронного декларирования сейчас? — Да. Тем более, я это уже делаю три года, соответственно, никакой корреляции между этими двумя законопроектами нет. Действительно, закон о виртуальных активах больше и шире. Желательно, чтобы оба законопроекта проходили в синхроне. Могут ли они проходить асинхронно? — Да, могут - заявил Железняк.

Комитет ВР поддержал законопроект о виртуальных активах: что известно

Дополнение

Елена Соседка в комментарии УНН объяснила, что отсутствие четкого законодательства в Украине в сфере виртуальных активов приводит к ряду негативных последствий. Первое – это правовая неопределенность. Ведь компании и инвесторы сталкиваются с отсутствием четких правил, что в конечном итоге сдерживает развитие рынка.

Не менее важным последствием, по ее словам, также является отсутствие защиты прав. "Сейчас пользователи криптовалют в Украине остаются без механизмов защиты от мошенничества", - пояснила Елена Соседка.

Она добавила, что из-за отсутствия правового регулирования государство теряет экономические возможности, ведь сейчас в Украине ограничен приток инвестиций и развитие финтех-стартапов.

Кроме того, по ее словам, легализация криптовалют создаст благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в IT-сектор и финтех-стартапы. Это, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность страны и предоставить гражданам доступ к новым финансовым инструментам.

Финтехэкспертка отмечает, что принятие закона о криптовалютах позволит также развивать инновации, в частности, легализация будет способствовать развитию блокчейн-технологий и финтех-сектора.