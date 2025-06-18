Сенат США одобрил закон о стейблкоинах: новый шаг для криптоиндустрии

Закон устанавливает рамки для выпуска и регулирования стейблкоинов, цифровых активов, привязанных к фиатным валютам, таким как доллар США.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Новый рекорд для криптовалютной политики в США - законопроект о стейблкоинах поддержало подавляющее большинство двухпартийного голосования в Сенате США, с окончательным результатом 68 против 30 голосов. Палата представителей, контролируемая республиканцами, должна принять свою версию законопроекта. Далее законопроект попадет на стол президента Дональда Трампа для утверждения.

Следует отметить, что законопроект имеет целью создать правила резервирования; он также должен обеспечить защиту прав потребителей и, наконец, - обеспечить федеральный надзор за крупными эмитентами.

Это важная веха. .. Он впервые устанавливает регуляторный режим для стейблкоинов, финансового продукта и отрасли, которая быстро развивается - подчеркнул Эндрю Олмем, управляющий партнер юридической фирмы Mayer Brown и бывший заместитель директора Национального экономического совета во время первого срока Трампа.

Отметим, что криптоиндустрия давно настаивает на том, чтобы законодатели приняли законодательство, которое создает правила для цифровых активов. Именно четкая структура может позволить стейблкоинам получить более широкое использование.

Палата представителей в прошлом году приняла законопроект о стейблкоинах, но Сенат, в котором демократы в то время имели большинство, не принял этот законопроект, и он был отклонен, пишет reuters.

Трамп стремился широко пересмотреть политику США в отношении криптовалют после того, как привлек средства от отрасли во время своей президентской кампании.

Бо Хайнс, возглавляющий Совет советников Трампа по вопросам цифровых активов, заявил, что Белый дом хочет, чтобы законопроект о стейблкоинах был принят до августа.

Справка

Стейблкоины, как и все криптовалюты, основаны на технологии под названием "блокчейн" – децентрализованном реестре, который устраняет потребность в традиционных банковских каналах.

Важно: в отличие от биткойна или эфира, самых известных "криптовалют", стоимость стейблкоинов должна оставаться стабильной.

Стоимость стейблкоинов привязана к традиционной валюте, такой как доллар, или к, как считается, более безопасному активу, такому как золото.

Стейблкоины используются для обмена других криптоактивов и осуществления транзакций в децентрализованной финансовой системе, минуя банки.

Их использование сейчас расширилось, поскольку уже говорится о "быстрых и недорогих трансграничных платежах, особенно полезных на развивающихся рынках".

Напомним

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