Биткойн на пороге нового исторического рекорда: институциональные инвесторы разогревают крипторынок
Киев • УНН
Курс биткойна вырос до $122 000, приблизившись к историческому максимуму $123 205. Рост обусловлен интересом крупных инвесторов и корпоративных казначейств.
Курс биткойна приблизился к своему историческому максимуму, поднявшись до $122 000 на фоне растущего интереса со стороны крупных инвесторов и корпоративных казначейств, активно переориентирующихся на цифровые активы. Рынок реагирует бурным ростом, который достиг наивысших отметок за последние четыре года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Выходные стали знаковыми для криптовалютного рынка: биткойн подорожал на 3,2%, почти коснувшись своего рекордного уровня в $123 205, зафиксированного в июле.
Согласно данным Coingecko, фонды по управлению цифровыми активами сейчас владеют биткойнами на сумму $113 млрд, а аналогичные структуры с фокусом на эфир - около $13 млрд. Это свидетельствует о системном перераспределении капитала в сторону криптовалют.
Аналитики объясняют волну оптимизма сочетанием нескольких факторов: притоком средств в спотовые ETF в США, ростом спроса на корпоративные казначейские облигации и изменением настроений инвесторов после введения американских тарифов на импорт золота.
На фоне геополитических рисков и логистических проблем с поставками золота биткойн все чаще воспринимается как универсальный, беспошлинный и трансграничный инструмент сохранения капитала
На фоне рыночного ралли прозвучала и политическая нота - Эрик Трамп, сын действующего президента США, публично поприветствовал рост биткойна, а СМИ сообщили о планах семьи Трампов создать публичную компанию для хранения токенов WLFI.
Эксперты прогнозируют, что ближайшим испытанием для биткойна станет прорыв уровня $123 205. Если же импульс ослабнет, ключевой поддержкой может стать зона около $116 000.
Напомним
Администрация Дональда Трампа призвала все государственные учреждения США как можно скорее обновить регуляторные подходы к криптовалюте и обеспечить ее полноценное внедрение в национальную экономику.