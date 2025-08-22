$41.220.16
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ЕС ускоряет запуск цифрового евро после закона США о стейблкоинах

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Европейский Союз ускоряет запуск цифрового евро из-за нового закона США о стейблкоинах, который вызвал обеспокоенность по поводу конкурентоспособности европейской валюты. Рассматривается размещение цифрового евро на публичных блокчейн-платформах, таких как Ethereum или Solana.

ЕС ускоряет запуск цифрового евро после закона США о стейблкоинах

Европейский Союз ускоряет работу над запуском цифрового евро после того, как США приняли исторический закон, регулирующий рынок стейблкоинов объемом более $288 млрд. Новые американские правила вызвали обеспокоенность в Брюсселе относительно конкурентоспособности европейской валюты и ее роли в глобальной финансовой системе. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По информации источников FT, чиновники ЕС рассматривают возможность размещения цифрового евро не только на частной, но и на публичной блокчейн-платформе, такой как Ethereum или Solana. Ранее этот вариант отвергали из-за рисков конфиденциальности, но быстрое продвижение США заставило европейских регуляторов "пересмотреть подход".

Чем грозит доминирование доллара

Использование долларовых стейблкоинов может оттеснить евро в международных расчетах.

Существует риск, что европейские депозиты "перетекут" в США. Доллар может еще больше усилить позиции в кроссбордерных платежах.

Европа не может позволить себе чрезмерную зависимость от иностранных платежных решений

- подчеркнул Пьеро Чиполлоне, член правления ЕЦБ.

Кто уже впереди

Китай активно внедряет цифровой юань.

Великобритания рассматривает цифровой фунт.

В США стейблкоины выпускают компании Circle и Tether, а крупные банки, такие как Citi и JPMorgan, готовятся к запуску собственных токенов.

Хотя уже существуют евро-стейблкоины, крупнейший из которых принадлежит Circle с капитализацией $225 млн, создание цифрового евро от ЕЦБ закрепило бы стратегическую автономию региона и снизило зависимость от долларовых токенов.

ЕЦБ заявил, что исследует различные технологии - как централизованные, так и децентрализованные, включая технологии распределенного реестра. Окончательное решение относительно архитектуры цифрового евро еще не принято.

Эфир догоняет биткойн: крипторынок поднимается до исторических максимумов13.08.2025, 17:30 • 6175 просмотров

