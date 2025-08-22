ЕС ускоряет запуск цифрового евро после закона США о стейблкоинах

Европейский Союз ускоряет работу над запуском цифрового евро после того, как США приняли исторический закон, регулирующий рынок стейблкоинов объемом более $288 млрд. Новые американские правила вызвали обеспокоенность в Брюсселе относительно конкурентоспособности европейской валюты и ее роли в глобальной финансовой системе. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По информации источников FT, чиновники ЕС рассматривают возможность размещения цифрового евро не только на частной, но и на публичной блокчейн-платформе, такой как Ethereum или Solana. Ранее этот вариант отвергали из-за рисков конфиденциальности, но быстрое продвижение США заставило европейских регуляторов "пересмотреть подход".

Чем грозит доминирование доллара

Использование долларовых стейблкоинов может оттеснить евро в международных расчетах.

Существует риск, что европейские депозиты "перетекут" в США. Доллар может еще больше усилить позиции в кроссбордерных платежах.

Европа не может позволить себе чрезмерную зависимость от иностранных платежных решений - подчеркнул Пьеро Чиполлоне, член правления ЕЦБ.

Кто уже впереди

Китай активно внедряет цифровой юань.

Великобритания рассматривает цифровой фунт.

В США стейблкоины выпускают компании Circle и Tether, а крупные банки, такие как Citi и JPMorgan, готовятся к запуску собственных токенов.

Хотя уже существуют евро-стейблкоины, крупнейший из которых принадлежит Circle с капитализацией $225 млн, создание цифрового евро от ЕЦБ закрепило бы стратегическую автономию региона и снизило зависимость от долларовых токенов.

ЕЦБ заявил, что исследует различные технологии - как централизованные, так и децентрализованные, включая технологии распределенного реестра. Окончательное решение относительно архитектуры цифрового евро еще не принято.

