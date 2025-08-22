ЕС ускоряет запуск цифрового евро после закона США о стейблкоинах
Европейский Союз ускоряет запуск цифрового евро из-за нового закона США о стейблкоинах, который вызвал обеспокоенность по поводу конкурентоспособности европейской валюты. Рассматривается размещение цифрового евро на публичных блокчейн-платформах, таких как Ethereum или Solana.
Европейский Союз ускоряет работу над запуском цифрового евро после того, как США приняли исторический закон, регулирующий рынок стейблкоинов объемом более $288 млрд. Новые американские правила вызвали обеспокоенность в Брюсселе относительно конкурентоспособности европейской валюты и ее роли в глобальной финансовой системе. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
По информации источников FT, чиновники ЕС рассматривают возможность размещения цифрового евро не только на частной, но и на публичной блокчейн-платформе, такой как Ethereum или Solana. Ранее этот вариант отвергали из-за рисков конфиденциальности, но быстрое продвижение США заставило европейских регуляторов "пересмотреть подход".
Чем грозит доминирование доллара
Использование долларовых стейблкоинов может оттеснить евро в международных расчетах.
Существует риск, что европейские депозиты "перетекут" в США. Доллар может еще больше усилить позиции в кроссбордерных платежах.
Европа не может позволить себе чрезмерную зависимость от иностранных платежных решений
Кто уже впереди
Китай активно внедряет цифровой юань.
Великобритания рассматривает цифровой фунт.
В США стейблкоины выпускают компании Circle и Tether, а крупные банки, такие как Citi и JPMorgan, готовятся к запуску собственных токенов.
Хотя уже существуют евро-стейблкоины, крупнейший из которых принадлежит Circle с капитализацией $225 млн, создание цифрового евро от ЕЦБ закрепило бы стратегическую автономию региона и снизило зависимость от долларовых токенов.
ЕЦБ заявил, что исследует различные технологии - как централизованные, так и децентрализованные, включая технологии распределенного реестра. Окончательное решение относительно архитектуры цифрового евро еще не принято.
