У п’ятницю Bitcoin, найбільша криптовалюта у світі, вперше з липня опустився нижче позначки $60 тисяч. На ринок тиснуть побоювання щодо завищеної оцінки вартості активів, зокрема в секторі штучного інтелекту та серед інших ризикових інструментів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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За підсумками останніх торгів Bitcoin подешевшав на 3,45% — до $59 381. Ethereum, друга за величиною криптовалюта, втратив 5,23% і торгувався на рівні $1 648,91.

Останніми торговими сесіями криптовалютні ринки перебувають під тиском через низку чинників. Серед них — побоювання щодо прибутковості масштабних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту, зростання вартості запозичень та регуляторні ризики після перемоги демократів на проміжних виборах у США.

Також серед згаданих факторів — відхід генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

На тлі цих подій основні фондові індекси США наближалися до найзначнішого тижневого падіння з квітня 2025 року. Тоді президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит, які отримали назву Liberation Day tariffs ("мита Дня визволення").

Біткоїн може опуститися до рівня $50 000 - прогноз