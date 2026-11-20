Bitcoin вперше з липня впав нижче $60 тисяч - Ethereum також втрачає в ціні
Київ • УНН
Bitcoin подешевшав до $59 381, а Ethereum — до $1 648,91. Крипторинок тиснуть побоювання щодо оцінки активів, ставок і регуляторних ризиків.
У п’ятницю Bitcoin, найбільша криптовалюта у світі, вперше з липня опустився нижче позначки $60 тисяч. На ринок тиснуть побоювання щодо завищеної оцінки вартості активів, зокрема в секторі штучного інтелекту та серед інших ризикових інструментів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За підсумками останніх торгів Bitcoin подешевшав на 3,45% — до $59 381. Ethereum, друга за величиною криптовалюта, втратив 5,23% і торгувався на рівні $1 648,91.
Останніми торговими сесіями криптовалютні ринки перебувають під тиском через низку чинників. Серед них — побоювання щодо прибутковості масштабних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту, зростання вартості запозичень та регуляторні ризики після перемоги демократів на проміжних виборах у США.
Також серед згаданих факторів — відхід генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.
На тлі цих подій основні фондові індекси США наближалися до найзначнішого тижневого падіння з квітня 2025 року. Тоді президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит, які отримали назву Liberation Day tariffs ("мита Дня визволення").
Біткоїн може опуститися до рівня $50 000 - прогноз17.11.26, 15:12 • 4842 перегляди