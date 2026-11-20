В пятницу Bitcoin, крупнейшая криптовалюта в мире, впервые с июля опустился ниже отметки в $60 тысяч. На рынок давят опасения относительно завышенной оценки стоимости активов, в частности в секторе искусственного интеллекта и среди других рисковых инструментов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По итогам последних торгов Bitcoin подешевел на 3,45% — до $59 381. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, потерял 5,23% и торговался на уровне $1 648,91.

В последние торговые сессии криптовалютные рынки находятся под давлением из-за ряда факторов. Среди них — опасения относительно прибыльности масштабных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, рост стоимости заимствований и регуляторные риски после победы демократов на промежуточных выборах в США.

Также среди упомянутых факторов — уход генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

На фоне этих событий основные фондовые индексы США приближались к наиболее значительному недельному падению с апреля 2025 года. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин, получивших название Liberation Day tariffs ("пошлины Дня освобождения").

Биткоин может опуститься до уровня $50 000 - прогноз