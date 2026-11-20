Bitcoin впервые с июля упал ниже $60 тысяч — Ethereum также теряет в цене
Киев • УНН
Bitcoin подешевел до $59 381, а Ethereum — до $1 648,91. На крипторынок давят опасения относительно оценки активов, ставок и регуляторных рисков.
В пятницу Bitcoin, крупнейшая криптовалюта в мире, впервые с июля опустился ниже отметки в $60 тысяч. На рынок давят опасения относительно завышенной оценки стоимости активов, в частности в секторе искусственного интеллекта и среди других рисковых инструментов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По итогам последних торгов Bitcoin подешевел на 3,45% — до $59 381. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, потерял 5,23% и торговался на уровне $1 648,91.
В последние торговые сессии криптовалютные рынки находятся под давлением из-за ряда факторов. Среди них — опасения относительно прибыльности масштабных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, рост стоимости заимствований и регуляторные риски после победы демократов на промежуточных выборах в США.
Также среди упомянутых факторов — уход генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.
На фоне этих событий основные фондовые индексы США приближались к наиболее значительному недельному падению с апреля 2025 года. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин, получивших название Liberation Day tariffs ("пошлины Дня освобождения").
Биткоин может опуститься до уровня $50 000 - прогноз17.11.26, 15:12 • 4842 просмотра