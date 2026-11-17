Падение курса биткоина, который 17 ноября колебался вблизи $65 000, еще не завершилось, и цены могут опуститься до уровня 50 000 долларов, по словам ведущего маркет-мейкера на крипторынке Wintermute. Об этом УНН пишет со ссылкой на CoinDesk.

Детали

"Учитывая негативные потоки и потерю 200-недельного уровня, мы ожидаем давления в сторону отметки $50 тыс., при этом субботний минимум на уровне $62 тыс. является первым уровнем, а кластер опционов пут на $60 тыс. на Deribit — следующим магнитом", — написала Wintermute в своей последней аналитической записке.

200-недельный средний показатель — это средняя цена биткоина примерно за последние четыре года, и трейдеры наблюдают за ним как за долгосрочным уровнем поддержки. Но, к разочарованию "быков" (трейдеров и инвесторов, ожидающих роста цен), BTC сейчас торгуется значительно ниже своего 200-недельного среднего уровня около $68 000. Ведущая криптовалюта по рыночной стоимости потеряла более 15% и достигла $64 600 в этом месяце, по данным CoinDesk.

Прогноз Wintermute согласуется с активностью рынка опционов на Deribit, где пут-опцион со страйком $60,000 является самой популярной ставкой — с более чем 900 миллионами долларов в номинальном открытом интересе. Этот пут является ставкой на то, что спотовая цена биткоина опустится ниже 60 000 долларов.

Согласно Wintermute, "медвежьим" (направленным на снижение) фактором являются процентные ставки. Рынки сейчас оценивают вероятность повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США в декабре примерно в 92% после публикации данных об инфляции в США в октябре, которые оказались выше ожидаемых.

Доходность 10-летних государственных облигаций снова превысила 5%. Более высокая доходность облигаций вредит активам, которые не приносят дохода, и биткоин является одним из таких активов.

Поскольку биткоин не приносит дохода, он является финансирующим сегментом этой сделки и самым рискованным способом ошибиться в отношении него", — отметили в Wintermute. Проще говоря, доллар, вложенный в биткоин, — это доллар, который не приносит 5% прибыли, поэтому инвесторы могут продавать биткоин, чтобы переориентировать средства в облигации.

И отток средств, пишет издание, уже происходит. Спотовые биржевые фонды биткоина зафиксировали примерно 1,9 миллиарда долларов чистого оттока в течение 2026 года по сравнению с 21 миллиардом долларов притока в 2025 году. Предложение стейблкоинов также сократилось, заявила Wintermute, добавив, что спрос со стороны компаний по управлению цифровыми активами, или DAT, также снизился. DAT — это публичные компании, такие как Strategy, которые покупают биткоин для хранения на своих балансах.

"Все каналы, включая ETF, DAT, розничные и институциональные потоки, демонстрируют стабильность на нулевом уровне или спад. Для восстановления какого-либо восходящего тренда это должно убедительно измениться", — написали в Wintermute.

Компания заявила, что станет менее осторожной в двух случаях. Первый — закрытие биткоина (по UTC) выше $68 000 в течение дня при одновременном притоке средств в ETF. Второй — протоколы ФРС на этой неделе или данные об инфляции за октябрь, которые исключат повышение ставок в январе из повестки дня.

Однако Wintermute не заявляет о достижении дна.

"Мы не пытаемся определить дно или самые низкие уровни, поскольку это просто невозможно", — заявила компания.

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