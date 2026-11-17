Падіння курсу біткоїну, який 17 листопада коливався поблизу $65 000, ще не закінчилося, і ціни можуть опуститися до рівня 50 000 доларів, за ​​словами провідного маркет-мейкера на крипторинку Wintermute. Про це УНН пише з посиланням на CoinDesk.

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"З огляду на негативні потоки та втрату 200-тижневого рівня, ми очікуємо тиск у бік позначки $50 тис., при цьому суботній мінімум на рівні $62 тис. є першим рівнем, а кластер опціонів пут на $60 тис. на Deribit — наступним магнітом", — написала Wintermute у своїй останній аналітичній записці.

200-тижневий середній показник — це середня ціна біткоїна за приблизно останні чотири роки, і трейдери спостерігають за ним як за довгостроковим рівнем підтримки. Але, на розчарування "биків" (трейдери та інвестори, які очікують зростання цін), BTC зараз торгується значно нижче свого 200-тижневого середнього рівня близько $68 000. Провідна криптовалюта за ринковою вартістю втратила більше ніж 15% і досягла $64 600 цього місяця, за даними CoinDesk.

Прогноз Wintermute узгоджується з активністю ринку опціонів на Deribit, де пут-опціон зі страйком $60,000 є найпопулярнішою ставкою, з понад 900 мільйонами доларів у номінальному відкритому інтересі. Цей пут є ставкою на те, що спотова ціна біткоїна опуститься нижче 60 000 доларів.

Відповідно до Wintermute, "ведмежим" (у бік зниження) чинником є процентні ставки. Ринки наразі оцінюють ймовірність підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою США у грудні приблизно на рівні 92% після оприлюднення даних про інфляцію в США у жовтні, які були вищими, ніж очікувалося.

Дохідність 10-річних державних облігацій знову перевищила 5%. Вища дохідність облігацій шкодить активам, які не приносять доходу, і біткоїн є одним із таких активів.

Оскільки біткоїн не приносить доходу, він є фінансуючим сегментом цієї угоди та найризикованішим способом помилитися щодо нього", — зазначили у Wintermute. Простими словами, долар, вкладений у біткоїн, — це долар, який не приносить 5% прибутку, тому інвестори можуть продавати біткоїн, щоб переорієнтувати кошти в облігації.

І відтік коштів, пише видання, уже відбувається. Спотові біржові фонди біткоїну зазнали приблизно 1,9 мільярда доларів чистого відтоку протягом 2026 року, порівняно з 21 мільярдом доларів притоку у 2025 році. Пропозиція стейблкоїнів скоротилася також, заявила Wintermute, додавши, що попит з боку компаній з управління цифровими активами, або DAT, також скоротився. DAT — це публічні компанії, такі як Strategy, які купують біткоїн для утримання його на своїх балансах.

"Усі канали, включно з ETF, DAT, роздрібними та інституційними потоками, демонструють стабільність на нульовому рівні або спад. Для відновлення будь-якого висхідного тренду це має переконливо змінитися", — написали у Wintermute.

Компанія заявила, що стане менш обережною у двох випадках. Перший — це закриття біткоїна (за UTC) вище за $68 000 упродовж дня з одночасним припливом коштів в ETF. Другий — це протоколи ФРС цього тижня або дані про інфляцію за жовтень, які викреслять підвищення ставок у січні з порядку денного.

Проте Wintermute не заявляє про досягнення дна.

"Ми не намагаємося визначити дно чи найнижчі рівні, оскільки це просто неможливо", — заявила компанія.

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