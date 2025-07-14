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Біткоїн перевищив позначку в $122 000, досягши історичного максимуму

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Ціна біткоїна 14 липня сягнула $122 500 на Coinbase, зафіксувавши зростання на 3,5% за день. Це відбулося на тлі "Тижня криптовалюти" у США, де розглядаються ключові законопроекти.

Біткоїн перевищив позначку в $122 000, досягши історичного максимуму

Ціна біткоїна на Coinbase 14 липня досягла 122 500 доларів, згідно з TradingView. Пік був трохи нижчим на інших біржах, які не мають премій; проте CoinGecko також повідомив про його позначку в 122 376 доларів, пише УНН з посиланням на CryptoPotato.

Деталі

Актив зафіксував зростання на 3,5% за день, що стало останнім кроком вище рівня ціни в 120 000 доларів.

BTC увірвався до нового відкриття ціни 11 липня, коли досяг нового піку вище 118 000 доларів протягом 24 годин. Цей імпульс продовжився і в новому тижні, який має бути насичений оптимістичними оголошеннями для галузі в Сполучених Штатах.

Палата представників Сполучених Штатів оголосила 14-18 липня "Тижнем криптовалюти", на якому будуть розглянуті три ключові галузеві законопроекти. Це Закон GENIUS щодо регулювання стейблкоїнів, закон CLARITY, що регулює чітку криптовалютну систему, та закон про державний нагляд проти CBDC.

Спостерігачі також припускають, що може бути оголошено про стратегічний резерв біткоїнів у США.

Інші аналітики припустили, що законопроект Дональда Трампа про витрати ("Один великий прекрасний законопроект") та зростання дефіциту бюджету піднімуть біткоїн до нових максимумів.

З ринковою капіталізацією в 2,4 трильйона доларів, біткоїн зараз більший, ніж Amazon, зазначив аналітик Джо Консорті.

CoinGecko повідомив, що токенізація реальних активів є найефективнішою категорією сьогодні і зросла на 13% і випередила мемкоїни та ШІ-токени.

Chainlink, Avalanche, Ondo Finance та Algorand на момент написання статті випереджали ширший ринок.

Хоча зростання Ethereum було незначним, актив піднявся до найвищого рівня з початку лютого, досягнувши 3050 доларів на момент написання.

Біткоїн досяг історичного максимуму у $118 000, але все ще нижче піків щодо інших активів11.07.25, 11:56 • 1818 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаТехнології
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Палата представників США
Дональд Трамп
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