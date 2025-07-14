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Биткойн превысил отметку в $122 000, достигнув исторического максимума

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Цена биткойна 14 июля достигла $122 500 на Coinbase, зафиксировав рост на 3,5% за день. Это произошло на фоне «Недели криптовалют» в США, где рассматриваются ключевые законопроекты.

Биткойн превысил отметку в $122 000, достигнув исторического максимума

Цена биткойна на Coinbase 14 июля достигла 122 500 долларов, согласно TradingView. Пик был немного ниже на других биржах, не имеющих премий; однако CoinGecko также сообщил о его отметке в 122 376 долларов, пишет УНН со ссылкой на CryptoPotato.

Детали

Актив зафиксировал рост на 3,5% за день, что стало последним шагом выше уровня цены в 120 000 долларов.

BTC ворвался в новое открытие цены 11 июля, когда достиг нового пика выше 118 000 долларов в течение 24 часов. Этот импульс продолжился и на новой неделе, которая должна быть насыщена оптимистичными объявлениями для отрасли в Соединенных Штатах.

Палата представителей Соединенных Штатов объявила 14-18 июля "Неделей криптовалюты", на которой будут рассмотрены три ключевых отраслевых законопроекта. Это Закон GENIUS о регулировании стейблкоинов, закон CLARITY, регулирующий четкую криптовалютную систему, и закон о государственном надзоре против CBDC.

Наблюдатели также предполагают, что может быть объявлено о стратегическом резерве биткойнов в США.

Другие аналитики предположили, что законопроект Дональда Трампа о расходах ("Один большой прекрасный законопроект") и рост дефицита бюджета поднимут биткойн до новых максимумов.

С рыночной капитализацией в 2,4 триллиона долларов, биткойн сейчас больше, чем Amazon, отметил аналитик Джо Консорти.

CoinGecko сообщил, что токенизация реальных активов является самой эффективной категорией сегодня и выросла на 13% и опередила мемкоины и ИИ-токены.

Chainlink, Avalanche, Ondo Finance и Algorand на момент написания статьи опережали более широкий рынок.

Хотя рост Ethereum был незначительным, актив поднялся до самого высокого уровня с начала февраля, достигнув 3050 долларов на момент написания.

Биткойн достиг исторического максимума в $118 000, но все еще ниже пиков по отношению к другим активам11.07.25, 11:56 • 1818 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаТехнологии
Amazon
Ethereum
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
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