Биткойн достиг исторического максимума в $118 000, но все еще ниже пиков по отношению к другим активам

Биткойн преодолел отметку в $118 000, пишет УНН со ссылкой на CoinDesk.

Детали

В четверг биткойн достиг исторического максимума и сейчас находится на отметке выше $117 000, но крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации остается ниже предыдущих рекордов, установленных по отношению к золоту, базовым фондовым индексам и британскому фунту.

Это связано с тем, что недавнее ралли во многом отражает слабость доллара, а не какой-либо общий катализатор для криптовалют. Индекс DXY, отражающий курс американской валюты по отношению к корзине валют торговых партнеров, упал со 110 в начале года до уровня ниже 98. Значения ниже 100 обычно сигнализируют о слабости доллара, что, как правило, способствует росту рискованных активов.

Чтобы биткойн продемонстрировал настоящую независимую силу, он должен превзойти другие активы, а сейчас этого не происходит, отмечает издание.

Например, один BTC на момент написания статьи равнялся чуть более 35 унциям золота, тогда как исторический максимум в декабре 2024 года составлял около 40 унций. Аналогично, биткойн торгуется на уровне 87 000 фунтов стерлингов (117 800 долларов США), а исторический максимум - 90 000 фунтов стерлингов. Что касается акций, соотношение биткойна к индексам S&P 500 и Nasdaq 100 также остается ниже исторических максимумов, отмечает издание.

Эти уровни, как отмечается, являются долгосрочными зонами сопротивления. Как только биткойн решительно прорвется через эти пределы, может начаться настоящее открытие цены, указывает издание. Не рассматривая биткойн в сравнении с другими основными активами, кроме доллара, как отмечается, трудно оценить реальную динамику.

Биткойн достиг нового исторического максимума