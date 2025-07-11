Біткоїн досяг історичного максимуму у $118 000, але все ще нижче піків щодо інших активів

Біткоїн подолав позначку у $118 000, пише УНН з посиланням на CoinDesk.

Деталі

У четвер біткоїн досяг історичного максимуму і зараз перебуває на позначці вище $117 000, але найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією залишається нижчою за попередні рекорди, встановлені щодо золота, базових фондових індексів та британського фунта.

Це пов'язано з тим, що недавнє ралі багато в чому відображає слабкість долара, а не який-небудь загальний каталізатор для криптовалют. Індекс DXY, що відображає курс американської валюти щодо кошика валют торгових партнерів, впав зі 110 на початку року до рівня нижче 98. Значення нижче 100 зазвичай сигналізують про слабкість долара, що, як правило, сприяє зростанню ризикованих активів.

Щоб біткоїн продемонстрував справжню незалежну силу, він має перевершити інші активи, а зараз цього не відбувається, зазначає видання.

Наприклад, один BTC на момент написання статті дорівнював трохи більше ніж 35 унціям золота, тоді як історичний максимум у грудні 2024 року становив близько 40 унцій. Аналогічно, біткоїн торгується на рівні 87 000 фунтів стерлінгів (117 800 доларів США), а історичний максимум - 90 000 фунтів стерлінгів. Що стосується акцій, співвідношення біткоїну до індексів S&P 500 і Nasdaq 100 також залишається нижчим за історичні максимуми, зазначає видання.

Ці рівні, як зазначається, є довгостроковими зонами опору. Щойно біткоїн рішуче прорветься через ці межі, може початися справжнє відкриття ціни, вказує видання. Не розглядаючи біткоїн у порівнянні з іншими основними активами, крім долара, як зауважується, важко оцінити реальну динаміку.

Біткоїн досяг нового історичного максимуму