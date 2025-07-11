Біткоїн досяг нового історичного максимуму

Біткоїн у п'ятницю оновив історичний максимум завдяки попиту з боку інституційних інвесторів та сприятливій для криптовалют політиці адміністрації президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Reuters.

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У п'ятницю найбільша у світі криптовалюта досягла піку в $116 781,10 на азійській сесії, збільшивши свій річний приріст більш ніж на 24%. Востаннє він торгувався на рівні $116 563,11.

"Новий історичний максимум біткоїну обумовлений невпинним інституційним накопиченням - великі гравці скуповують пропозицію і виснажують ліквідність на біржах", - заявив Джошуа Чу, співголова Гонконгської асоціації Web3.

У березні Трамп підписав указ щодо створення стратегічного резерву криптовалют. Він також призначив кілька людей, які дружньо ставляться до криптовалют, включаючи голову Комісії з цінних паперів та бірж США Пола Аткінса та керівника відділу штучного інтелекту Білого дому Девіда Сакса.

Сімейні компанії Трампа також роблять спроби інвестувати у криптовалюти. Trump Media & Technology Group планує запустити біржовий інвестиційний фонд (ETF) для інвестицій у різні криптовалюти, включаючи біткоїн, як випливає з документів, поданих до SEC у вівторок.

Курс ефіру, другої за величиною криптовалюти у світі, також підскочив майже на 5% до $2956,82 після того, як раніше досяг п'ятимісячного максимуму $2998,41.

Біткоїн встановив новий рекорд: 10 липня за криптовалюту просять понад $112 тис.