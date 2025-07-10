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Біткоїн встановив новий рекорд: 10 липня за криптовалюту просять понад $112 тис.

Київ • УНН

 • 766 перегляди

10 липня біткоїн досяг нового історичного максимуму в 112 288,03125 USDT, він подорожчав на 2,85% за добу. Це найвищий показник за 16 років існування криптовалюти.

Біткоїн встановив новий рекорд: 10 липня за криптовалюту просять понад $112 тис.

10 липня курс біткоїна перевищив 112 тисяч доларів, встановивши новий максимум за всю історію існування криптовалюти. За останню добу вартість зросла на 2,85%, пише УНН із посиланням на Binance.

10 липня 2025 року, 16:25 (UTC) Біткоїн перетнув контрольну позначку в 112 000 USDT і зараз торгується на рівні 112 288,03125 USDT, зі звуженим зростанням на 2,85% за 24 години

- ідеться у дописі.

Це найвищий показник за всі 16 років існування цієї криптовалюти.

Доповнення

USDT - це криптовалюта, яка належить до категорії стейблкойнів. Її вартість прив'язана до долара США у співвідношенні 1:1, тобто один USDT намагається завжди коштувати один долар. Це робить його популярним засобом для зберігання та переказу коштів у світі криптовалют, оскільки він забезпечує стабільність вартості, на відміну від інших криптовалют, які можуть значно коливатися в ціні.

Нагадаємо

У ніч з 9 на 10 липня 2025 року біткоїн досяг нового історичного максимуму в $111 999, збільшившись на 3,3% за добу. Ринкова капіталізація криптовалюти становить $2,02 трлн, а зростання пов'язують з послабленням долара та попитом інституційних інвесторів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ТехнологіїФінанси
Біткойн
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