Біткоїн встановив новий рекорд: 10 липня за криптовалюту просять понад $112 тис.

10 липня курс біткоїна перевищив 112 тисяч доларів, встановивши новий максимум за всю історію існування криптовалюти. За останню добу вартість зросла на 2,85%, пише УНН із посиланням на Binance.

10 липня 2025 року, 16:25 (UTC) Біткоїн перетнув контрольну позначку в 112 000 USDT і зараз торгується на рівні 112 288,03125 USDT, зі звуженим зростанням на 2,85% за 24 години - ідеться у дописі.

Це найвищий показник за всі 16 років існування цієї криптовалюти.

Доповнення

USDT - це криптовалюта, яка належить до категорії стейблкойнів. Її вартість прив'язана до долара США у співвідношенні 1:1, тобто один USDT намагається завжди коштувати один долар. Це робить його популярним засобом для зберігання та переказу коштів у світі криптовалют, оскільки він забезпечує стабільність вартості, на відміну від інших криптовалют, які можуть значно коливатися в ціні.

Нагадаємо

У ніч з 9 на 10 липня 2025 року біткоїн досяг нового історичного максимуму в $111 999, збільшившись на 3,3% за добу. Ринкова капіталізація криптовалюти становить $2,02 трлн, а зростання пов'язують з послабленням долара та попитом інституційних інвесторів.