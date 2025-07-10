Біткоїн оновив історичний максимум, досягнувши рівня $111 999 9 липня 2025

У ніч з 9 на 10 липня 2025 року біткоїн оновив історичний максимум, у певний момент досягнувши рівня $111 999. За добу курс першої криптовалюти зріс на 3,3%, повідомляє УНН із посиланням на TradingView.

Деталі

За минулий тиждень приріст ціни на біткоїн становив 5,4%. При цьому ринкова капіталізація криптовалюти тримається на рівні $2,02 трлн.

Попередній рекорд біткоїн встановив 21 травня, коли курс піднявся вище за $111 800. Деякі експерти вважають, що зростанню біткоїну сприяє складна ситуація у світовій фінансовій системі. Зокрема, значну роль відіграє суттєве послаблення долара США.

Крім того, певний вплив чинить також попит на цифрові активи з боку інституційних інвесторів. Так, у період з 30 червня по 3 липня 2025 року чистий приплив капіталу до спотових біткоін- та Ethereum-ETF склав $988,79 млн.

Нагадаємо

З двох біткоїн-гаманців, що були неактивні 14 років, 4 липня переказали 20 000 BTC на суму $2,18 млрд. Ці монети були придбані у 2011 році за $0,78, а зараз це потенційно значний прибуток.

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