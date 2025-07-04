Власник "сплячого" гаманця перевів 20 000 біткоїнів на нові адреси і тепер претендує на $2,18 млрд
Київ • УНН
З двох біткоїн-гаманців, що були неактивні 14 років, 4 липня переказали 20 000 BTC на суму $2,18 млрд. Ці монети були придбані у 2011 році за $0,78, а зараз це потенційно значний прибуток.
Два біткоїн-гаманці, які були неактивні протягом 14 років, 4 липня переказали загалом 20 000 BTC на суму близько $2,18 млрд. Початкова вартість придбання перевищує початкові інвестиції на значну суму коштів.
Передає УНН із посиланням на InsideBitcoins.
Деталі
Два біткоїн-гаманці, на яких загалом зберігається $2,18 млрд у BTC, були активовані 3 липня після більш ніж 14-річної перерви
Рухи вперше помітив експерт з блокчейну Whale Alert, а пізніше Lookonchain.
Транзакції були здійснені з різних адрес, на яких зберігалося 10 000 BTC з 3 квітня 2011 року, коли ціна активу становила приблизно $0,78.
Довідка
Гаманці отримали ці монети 3 квітня 2011 року. Тоді біткоїн торгувався за ціною близько 78 центів.
За цей період вартість 20 000 біткоїнів зросла з 7 800 доларів на той час до 2,18 мільярда доларів.
Фахівці прогнозують новий ATH
Точна причина переказів, а також інші деталі, такі як власники адрес, чи належать вони одній особі чи компанії, залишаються невідомими.
Перекази за адресами можуть бути стратегічними, оскільки ринкові аналітики прогнозують, що біткойн незабаром встановить новий ATH.
BTC може бути лише за 2 тижні до встановлення нового рекордного піку.
(Біткоїн) консолідується вище $108 000, і я припускаю, що ми почнемо бачити новий ATH протягом наступних 1-2 тижнів через цей тиск у бік зростання
Нагадаємо
3 червня біткоїн зріс на 2,3% до $109 113,8, пробивши торговий діапазон. Зростання зумовлене покращенням торговельних відносин США та В'єтнаму, а також послабленням обмежень на експорт чіпів до Китаю.
Влада Пакистану виділила 2000 МВт електроенергії для розвитку майнінгу біткоїнів та дата-центрів ШІ.