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Пакистан виділив 2000 МВт для майнінгу біткойнів і ШІ-центрів

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Влада Пакистану виділила 2000 МВт електроенергії для розвитку майнінгу біткоїнів та дата-центрів ШІ. Країна планує залучити іноземні інвестиції та легалізувати криптовалюти.

Пакистан виділив 2000 МВт для майнінгу біткойнів і ШІ-центрів

Пакистан офіційно запровадив 2000 мегават електроенергії для національної програми підтримки та розвитку майнінгу біткойнів та дата-центрів зі штучним інтелектом. Країна прагне залучити іноземні інвестиції та легалізувати криптовалюти.

Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Пакистан виділив 2000 мегават електроенергії для першого етапу національної програми підтримки майнінгу біткойнів та дата-центрів зі штучним інтелектом.

Ця ініціатива, яку очолює Пакистанська криптовалютна рада, має на меті не лише легалізувати криптовалюту, а й створити робочі місця в технологічній сфері та залучити світові інвестиції, як зазначено у публікації.

За даними міністерства фінансів, у рамках програми планується використовувати проєкти вугільної енергетики, такі як Sahiwal, China Hub і Port Qasim, які зараз працюють на 15% потужності. Також це допоможе монетизувати надлишки енергії та розвивати місцеву економіку, яка ледве уникнула дефолту в 2023 році.

"Не наша справа": Венс заявив, що США не втручатимуться в індійсько-пакистанський конфлікт09.05.25, 15:12 • 5338 переглядiв

Пакистан, де нараховується близько 15-20 мільйонів користувачів криптовалют, активно працює над створенням регуляторної бази для розвитку криптовалютної екосистеми.

У квітні, як повідомляє видання, країна заручилася підтримкою Чанпена Чжао, співзасновника Binance, для створення цифрової фінансової платформи. Також підписано попередню угоду з криптопроєктом, пов’язаним із Дональдом Трампом, для розвитку блокчейн-інновацій.

За словами міністерства фінансів, Пакистан вже привернув увагу міжнародних криптомайнерів та компаній, що займаються дата-інфраструктурою. Проте конкретні імена потенційних партнерів поки що не розголошуються. 

Нагадаємо

Північнокорейські хакери маскуються під ІТ-спеціалістів для крадіжки інтелектуальної власності та криптовалюти.

У 2025 році штучний інтелект стає більш спеціалізованим та орієнтованим на конкретні бізнес-завдання. 

УНН передавав: бум штучного інтелекту (ШІ) вимагає величезних обчислювальних потужностей та енергетичних навантажень, що створює ризики для електромережі та переходу на більш чисті джерела енергії.

Європа не скористалася кризою, щоб глобально переосмислити свою енергетичну модель. Пріоритетом могло стати швидке позбавлення від імпортного викопного палива.

Мішель Дердеве - фахівець з енергетичних та європейських питань

Індія відкинула звинувачення Пакистану в атаці на шкільний автобус, під час якої загинуло 5 людей22.05.25, 11:55 • 1982 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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