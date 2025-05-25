Пакистан виділив 2000 МВт для майнінгу біткойнів і ШІ-центрів
Київ • УНН
Влада Пакистану виділила 2000 МВт електроенергії для розвитку майнінгу біткоїнів та дата-центрів ШІ. Країна планує залучити іноземні інвестиції та легалізувати криптовалюти.
Пакистан офіційно запровадив 2000 мегават електроенергії для національної програми підтримки та розвитку майнінгу біткойнів та дата-центрів зі штучним інтелектом. Країна прагне залучити іноземні інвестиції та легалізувати криптовалюти.
Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Пакистан виділив 2000 мегават електроенергії для першого етапу національної програми підтримки майнінгу біткойнів та дата-центрів зі штучним інтелектом.
Ця ініціатива, яку очолює Пакистанська криптовалютна рада, має на меті не лише легалізувати криптовалюту, а й створити робочі місця в технологічній сфері та залучити світові інвестиції, як зазначено у публікації.
За даними міністерства фінансів, у рамках програми планується використовувати проєкти вугільної енергетики, такі як Sahiwal, China Hub і Port Qasim, які зараз працюють на 15% потужності. Також це допоможе монетизувати надлишки енергії та розвивати місцеву економіку, яка ледве уникнула дефолту в 2023 році.
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Пакистан, де нараховується близько 15-20 мільйонів користувачів криптовалют, активно працює над створенням регуляторної бази для розвитку криптовалютної екосистеми.
У квітні, як повідомляє видання, країна заручилася підтримкою Чанпена Чжао, співзасновника Binance, для створення цифрової фінансової платформи. Також підписано попередню угоду з криптопроєктом, пов’язаним із Дональдом Трампом, для розвитку блокчейн-інновацій.
За словами міністерства фінансів, Пакистан вже привернув увагу міжнародних криптомайнерів та компаній, що займаються дата-інфраструктурою. Проте конкретні імена потенційних партнерів поки що не розголошуються.
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