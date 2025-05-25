Пакистан выделил 2000 МВт для майнинга биткойнов и ИИ-центров
Киев • УНН
Власти Пакистана выделили 2000 МВт электроэнергии для развития майнинга биткойнов и дата-центров ИИ. Страна планирует привлечь иностранные инвестиции и легализовать криптовалюты.
Пакистан официально ввел 2000 мегаватт электроэнергии для национальной программы поддержки и развития майнинга биткойнов и дата-центров с искусственным интеллектом. Страна стремится привлечь иностранные инвестиции и легализовать криптовалюты.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Пакистан выделил 2000 мегаватт электроэнергии для первого этапа национальной программы поддержки майнинга биткойнов и дата-центров с искусственным интеллектом.
Эта инициатива, которую возглавляет Пакистанский криптовалютный совет, имеет целью не только легализовать криптовалюту, но и создать рабочие места в технологической сфере и привлечь мировые инвестиции, как указано в публикации.
По данным министерства финансов, в рамках программы планируется использовать проекты угольной энергетики, такие как Sahiwal, China Hub и Port Qasim, которые сейчас работают на 15% мощности. Также это поможет монетизировать излишки энергии и развивать местную экономику, которая едва избежала дефолта в 2023 году.
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Пакистан, где насчитывается около 15-20 миллионов пользователей криптовалют, активно работает над созданием регуляторной базы для развития криптовалютной экосистемы.
В апреле, как сообщает издание, страна заручилась поддержкой Чанпена Чжао, соучредителя Binance, для создания цифровой финансовой платформы. Также подписано предварительное соглашение с криптопроектом, связанным с Дональдом Трампом, для развития блокчейн-инноваций.
По словам министерства финансов, Пакистан уже привлек внимание международных криптомайнеров и компаний, занимающихся дата-инфраструктурой. Однако конкретные имена потенциальных партнеров пока не разглашаются.
Напомним
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В 2025 году искусственный интеллект становится более специализированным и ориентированным на конкретные бизнес-задачи.
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