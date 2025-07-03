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Біткоїн зростає до 109 тис. доларів на тлі торговельного оптимізму США

Київ • УНН

 • 213 перегляди

3 червня біткоїн зріс на 2,3% до $109 113,8, пробивши торговий діапазон. Зростання зумовлене покращенням торговельних відносин США та В'єтнаму, а також послабленням обмежень на експорт чіпів до Китаю.

Біткоїн зростає до 109 тис. доларів на тлі торговельного оптимізму США

У четвер, 3 червня, біткоїн зріс у ціні до майже $109 тис., продовжуючи підйом із попередньої сесії на тлі нових ознак покращення торговельних відносин США, хоча трейдери залишалися настороженими перед низкою важливих економічних даних США. Про це повідомляє investing.com, пише УНН.

Найбільша у світі криптовалюта, схоже, пробила торговий діапазон від 103 000 до 108 000 доларів у середу, хоча ще належить з'ясувати, чи зможе цей прорив бути стійким

- йдеться у повідомленні.

До 01:15 за східним часом (05:15 за Гринвічем) ціна біткойна зросла на 2,3% до 109 113,8 доларів. Загальні ціни на криптовалюти також зросли на тлі покращення апетиту до ризику. Значне зростання на Уолл-стріт протягом ночі, де індекс S&P 500 досяг рекордного максимуму, також сприяло настроям.

Біткоїн підкріплений оптимізмом у торгівлі

Біткоїн виграв від покращення апетиту до ризику після того, як США та В'єтнам оголосили про торговельну угоду, третю угоду для Вашингтона до дедлайну 9 липня.

Ринки також підбадьорило послаблення США деяких обмежень на експорт чіпових технологій до Китаю після того, як у червні сторони досягли рамкової торговельної угоди.

Прогрес у торгівлі посилив надії на укладення нових торговельних угод зі США до крайнього терміну наступного тижня. Американські чиновники заявили, що угода з Індією близька до укладення, але переговори з Японією та Південною Кореєю, схоже, зазнали невдачі.

Трамп також дав зрозуміти, що не має наміру продовжувати термін, встановлений 9 липня, для запровадження високих торговельних тарифів на основних торговельних партнерів.

Біткоїн стрімко зростає, альткоїни падають на 300 млрд дол внаслідок криптоаварії30.06.25, 10:12 • 5262 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ТехнологіїФінанси
Біткойн
В'єтнам
Дональд Трамп
Індія
Південна Корея
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки
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