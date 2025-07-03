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Биткойн растет до 109 тыс. долларов на фоне торгового оптимизма США

Киев • УНН

 • 208 просмотра

3 июня биткойн вырос на 2,3% до $109 113,8, пробив торговый диапазон. Рост обусловлен улучшением торговых отношений США и Вьетнама, а также ослаблением ограничений на экспорт чипов в Китай.

Биткойн растет до 109 тыс. долларов на фоне торгового оптимизма США

В четверг, 3 июня, биткойн вырос в цене до почти $109 тыс., продолжая подъем с предыдущей сессии на фоне новых признаков улучшения торговых отношений США, хотя трейдеры оставались настороженными перед рядом важных экономических данных США. Об этом сообщает investing.com, пишет УНН.

Крупнейшая в мире криптовалюта, похоже, пробила торговый диапазон от 103 000 до 108 000 долларов в среду, хотя еще предстоит выяснить, сможет ли этот прорыв быть устойчивым

- говорится в сообщении.

К 01:15 по восточному времени (05:15 по Гринвичу) цена биткойна выросла на 2,3% до 109 113,8 долларов. Общие цены на криптовалюты также выросли на фоне улучшения аппетита к риску. Значительный рост на Уолл-стрит в течение ночи, где индекс S&P 500 достиг рекордного максимума, также способствовал настроениям.

Биткойн подкреплен оптимизмом в торговле

Биткойн выиграл от улучшения аппетита к риску после того, как США и Вьетнам объявили о торговом соглашении, третьем соглашении для Вашингтона до дедлайна 9 июля.

Рынки также подбодрило ослабление США некоторых ограничений на экспорт чиповых технологий в Китай после того, как в июне стороны достигли рамочного торгового соглашения.

Прогресс в торговле усилил надежды на заключение новых торговых соглашений с США до крайнего срока на следующей неделе. Американские чиновники заявили, что соглашение с Индией близко к заключению, но переговоры с Японией и Южной Кореей, похоже, потерпели неудачу.

Трамп также дал понять, что не намерен продлевать срок, установленный 9 июля, для введения высоких торговых тарифов на основных торговых партнеров.

Биткойн стремительно растет, альткойны падают на 300 млрд долл. в результате криптоаварии30.06.25, 10:12 • 5261 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ТехнологииФинансы
Биткойн
Вьетнам
Дональд Трамп
Индия
Южная Корея
Китай
Япония
Соединённые Штаты
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