Биткойн стремительно растет, альткойны падают на 300 млрд долл. в результате криптоаварии

На сегодняшний день 2025 год выглядит удачным для криптовалют. Биткойн бьет рекорды, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовит для его развития законодательство, которое будет стимулировать развитие отрасли и которое, как ожидается, будет принято Конгрессом. Вместе с тем альткоины переживают серьезное падение, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Впрочем, если посмотреть за пределы оптимистичных заголовков о биткойне, то можно увидеть совсем другую картину. Большинство так называемых альткоинов, которые когда-то рекламировались как конкуренты этого криптоактива, переживают стремительное падение, а их рыночная стоимость за этот год снизилась более чем на 300 миллиардов долларов.

Море красного цвета указывает на более широкую проблему, которая заставляет часть индустрии сталкиваться с экзистенциальными вопросами. Первые энтузиасты представляли себе криптовалюту как вселенную, где множество монет конкурируют за деньги инвесторов, предлагая разнообразные варианты использования. Но с господством биткойна эта идея уступает место прогнозам о том, что значительная часть сектора превратится в цифровую пустоту.

Я думаю, что они просто умрут, честно говоря. Они просто зачахнут. Технически, многие из этих вещей просто будут сидеть там и пылиться вечно - сказал Ник Филпотт, соучредитель торговой платформы Zodia Markets, об альткоинах.

Доля биткойна в общей рыночной стоимости криптоактивов в этом году выросла на девять процентных пунктов до 64%, что является самым высоким показателем с января 2021 года, согласно данным CoinMarketCap. Тогда криптовалюты были в значительной степени нерегулируемым пространством, криптокредитование бурно развивалось с минимальными гарантиями, а незаменимые токены только начинали набирать обороты.

В противоположность этому, альткоины — общий термин для всех цифровых активов, кроме биткойна и стейблкоинов — испытывают нестабильность. Индекс MarketVector, отслеживающий нижнюю половину 100 крупнейших цифровых активов, который вырос более чем вдвое после победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября, с тех пор потерял все эти достижения и упал примерно на 50% в 2025 году.

Биткойн угасает на подъеме, после достижения рекордных максимумов свыше 110 000 долларов

Поскольку биткойн поглощает основную часть потоков капитала от инвесторов в биржевые фонды, другие части рынка все больше остаются позади. Даже эфир, вторая по величине криптовалюта, остается примерно на 50% ниже своего исторического максимума после скромного восстановления, вызванного притоком средств в спотовые ETF, инвестирующие в токен.

Исторически биткойн двигался, а затем это передавалось альткоинам. Мы еще не видели такого в этом цикле - cказал Джейк Островскис, внебиржевой трейдер Wintermute.

Криптовалюта не новичок в массовых вымираниях. Крах рынка 2022 года, отмеченный крахом алгоритмического стейблкоина TerraUSD и биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, привел к гибели сотен проектов. Тысячи монет до сих пор существуют в своих блокчейнах, с малой или вообще без активности — в криптотерминологии они отошли в статус "цепей-призраков".

На этот раз криптовалюта становится более регулируемым, институционально управляемым рынком, и стейблкоины, кажется, являются единственными токенами, которые имеют реальный шанс достичь статуса платежного средства, благодаря тому, что они устраняют волатильность.

Только за прошлый год рыночная стоимость стейблкоинов выросла на 47 миллиардов долларов, и некоторые из крупнейших банков мира выходят в эту сферу. Wall Street Journal сообщила в этом месяце, что Amazon.com Inc. изучает потенциальный стейблкоин. Это оказывает давление на проекты альткоинов, чтобы найти способы укрепить свой статус и привлечь более широкую базу инвесторов.

Я общался с несколькими проектами, которые рассматривали возможность объединения фондов, вынесения их на управление, говоря: «Теперь нами может управлять другой орган власти» — этот орган власти является другим сообществом альткоинов - сказал Каньи Макубела, управляющий партнер венчурной компании Kindred Ventures.

Однако, по словам Макубелы, вопрос в конечном итоге сводится к полезности. Он сравнивает биткойн с золотом, а эфир с медью — первый имеет ограниченное конечное предложение, а блокчейн второго лежит в основе значительной части функциональности криптовалюты.

Эксперт считает, что большинство альткойнов застряли в своеобразной сумеречной зоне, подкрепленные большими обещаниями и ничем иным.

Я думаю, что многие из них сократятся до нуля, потому что они были управляемы спекуляциями без такой миметической ценности, как биткойн, и они пытались быть утилитарными, не достигая никакого реального масштаба - сказал он.

Дополнение

Сенат США принял законопроект о регулировании стейблкоинов, цифровых активов, привязанных к фиатным валютам. Он должен создать правила резервирования, защитить права потребителей и обеспечить надзор.