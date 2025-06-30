Биткойн стремительно растет, альткойны падают на 300 млрд долл. в результате криптоаварии

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
06:31 • 5898 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 33045 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 83657 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 82662 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 207697 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 178021 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 92461 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 104304 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 148464 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 241633 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
58%
742мм
Популярные новости
Шмыгаль встретился с премьер-министром Испании: детали визита29 июня, 22:07 • 9266 просмотра
<p>Оккупированный Крым под атакой БпЛА, военные вертолеты подняты в воздух</p>29 июня, 22:38 • 6376 просмотра
Пограничники показали уничтожение двух российских орудий и шестерых оккупантов под Волчанском30 июня, 00:10 • 3134 просмотра
Нетаньяху: победа Израиля в войне против Ирана открывает большие региональные перспективы30 июня, 00:42 • 13048 просмотра
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: двое погибших, трое раненых01:49 • 12604 просмотра
публикации
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы06:31 • 5900 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 207697 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 241633 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 228745 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 287946 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Олег Синегубов
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 62923 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 75682 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 178021 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 55502 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 62819 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Х-101

Биткойн стремительно растет, альткойны падают на 300 млрд долл. в результате криптоаварии

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В этом году биткойн бьет рекорды, тогда как большинство альткойнов испытывают значительное падение, потеряв более 300 млрд долларов рыночной стоимости. Биткойн в настоящее время составляет 64% общей рыночной стоимости криптоактивов.

Биткойн стремительно растет, альткойны падают на 300 млрд долл. в результате криптоаварии

На сегодняшний день 2025 год выглядит удачным для криптовалют. Биткойн бьет рекорды, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовит для его развития законодательство, которое будет стимулировать развитие отрасли и которое, как ожидается, будет принято Конгрессом. Вместе с тем альткоины переживают серьезное падение, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

 Подробности

Впрочем, если посмотреть за пределы оптимистичных заголовков о биткойне, то можно увидеть совсем другую картину. Большинство так называемых альткоинов, которые когда-то рекламировались как конкуренты этого криптоактива, переживают стремительное падение, а их рыночная стоимость за этот год снизилась более чем на 300 миллиардов долларов.

Море красного цвета указывает на более широкую проблему, которая заставляет часть индустрии сталкиваться с экзистенциальными вопросами. Первые энтузиасты представляли себе криптовалюту как вселенную, где множество монет конкурируют за деньги инвесторов, предлагая разнообразные варианты использования. Но с господством биткойна эта идея уступает место прогнозам о том, что значительная часть сектора превратится в цифровую пустоту.

Я думаю, что они просто умрут, честно говоря. Они просто зачахнут. Технически, многие из этих вещей просто будут сидеть там и пылиться вечно

- сказал Ник Филпотт, соучредитель торговой платформы Zodia Markets, об альткоинах.

Доля биткойна в общей рыночной стоимости криптоактивов в этом году выросла на девять процентных пунктов до 64%, что является самым высоким показателем с января 2021 года, согласно данным CoinMarketCap. Тогда криптовалюты были в значительной степени нерегулируемым пространством, криптокредитование бурно развивалось с минимальными гарантиями, а незаменимые токены только начинали набирать обороты.

В противоположность этому, альткоины — общий термин для всех цифровых активов, кроме биткойна и стейблкоинов — испытывают нестабильность. Индекс MarketVector, отслеживающий нижнюю половину 100 крупнейших цифровых активов, который вырос более чем вдвое после победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября, с тех пор потерял все эти достижения и упал примерно на 50% в 2025 году.

Биткойн угасает на подъеме, после достижения рекордных максимумов свыше 110 000 долларов29.05.25, 21:01 • 3496 просмотров

Поскольку биткойн поглощает основную часть потоков капитала от инвесторов в биржевые фонды, другие части рынка все больше остаются позади. Даже эфир, вторая по величине криптовалюта, остается примерно на 50% ниже своего исторического максимума после скромного восстановления, вызванного притоком средств в спотовые ETF, инвестирующие в токен.

Исторически биткойн двигался, а затем это передавалось альткоинам. Мы еще не видели такого в этом цикле

- cказал Джейк Островскис, внебиржевой трейдер Wintermute.

Криптовалюта не новичок в массовых вымираниях. Крах рынка 2022 года, отмеченный крахом алгоритмического стейблкоина TerraUSD и биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, привел к гибели сотен проектов. Тысячи монет до сих пор существуют в своих блокчейнах, с малой или вообще без активности — в криптотерминологии они отошли в статус "цепей-призраков".

На этот раз криптовалюта становится более регулируемым, институционально управляемым рынком, и стейблкоины, кажется, являются единственными токенами, которые имеют реальный шанс достичь статуса платежного средства, благодаря тому, что они устраняют волатильность.

Только за прошлый год рыночная стоимость стейблкоинов выросла на 47 миллиардов долларов, и некоторые из крупнейших банков мира выходят в эту сферу. Wall Street Journal сообщила в этом месяце, что Amazon.com Inc. изучает потенциальный стейблкоин. Это оказывает давление на проекты альткоинов, чтобы найти способы укрепить свой статус и привлечь более широкую базу инвесторов.

Я общался с несколькими проектами, которые рассматривали возможность объединения фондов, вынесения их на управление, говоря: «Теперь нами может управлять другой орган власти» — этот орган власти является другим сообществом альткоинов

- сказал Каньи Макубела, управляющий партнер венчурной компании Kindred Ventures.

Однако, по словам Макубелы, вопрос в конечном итоге сводится к полезности. Он сравнивает биткойн с золотом, а эфир с медью — первый имеет ограниченное конечное предложение, а блокчейн второго лежит в основе значительной части функциональности криптовалюты.

Эксперт считает, что большинство альткойнов застряли в своеобразной сумеречной зоне, подкрепленные большими обещаниями и ничем иным.

Я думаю, что многие из них сократятся до нуля, потому что они были управляемы спекуляциями без такой миметической ценности, как биткойн, и они пытались быть утилитарными, не достигая никакого реального масштаба

- сказал он.

Дополнение

Сенат США принял законопроект о регулировании стейблкоинов, цифровых активов, привязанных к фиатным валютам. Он должен создать правила резервирования, защитить права потребителей и обеспечить надзор.    

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ТехнологииФинансы
Amazon
Биткойн
Ethereum
Сенат Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9