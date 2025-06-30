Біткоїн стрімко зростає, альткоїни падають на 300 млрд дол внаслідок криптоаварії

На сьогоднішній день 2025 рік виглядає виглядає вдалим для криптовалют. Біткоїн б'є рекорди, а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готує для його розвитку законодавство, яке стимулюватиме розвиток галузі і яке, як очікується, буде ухвалене Конгресом. Разом з тим альткоїни переживають серйозне падіння, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Втім, якщо подивитися за межі оптимістичних заголовків щодо біткоїна, то можна побачите зовсім іншу картину. Більшість так званих альткоїнів, які колись рекламувалися як конкуренти цього криптоактиву, переживають стрімке падіння, а їхня ринкова вартість за цей рік знизилася на понад 300 мільярдів доларів.

Море червоного кольору вказує на більш широку проблему, яка змушує частину індустрії стикатися з екзистенційними питаннями. Перші ентузіасти уявляли собі криптовалюту як всесвіт, де безліч монет конкурують за гроші інвесторів, пропонуючи різноманітні варіанти використання. Але з пануванням біткойна ця ідея поступається місцем прогнозам про те, що значна частина сектору перетвориться на цифрову пустку.

Я думаю, що вони просто помруть, чесно кажучи. Вони просто зачахнуть. Технічно, багато з цих речей просто сидітимуть там і припадатимуть пилом вічно - сказав Нік Філпотт, співзасновник торгової платформи Zodia Markets, про альткоїни.

Частка біткоїна в загальній ринковій вартості криптоактивів цього року зросла на дев'ять процентних пунктів до 64%, що є найвищим показником з січня 2021 року, згідно з даними CoinMarketCap. Тоді криптовалюти були значною мірою нерегульованим простором, криптокредитування бурхливо розвивалося з мінімальними гарантіями, а незамінні токени тільки починали набирати обертів.

На противагу цьому, альткоїни — загальний термін для всіх цифрових активів, окрім біткойна та стейблкойнів — зазнають нестабільності. Індекс MarketVector, що відстежує нижню половину 100 найбільших цифрових активів, який зріс більш ніж удвічі після перемоги Дональда Трампа на виборах 5 листопада, з того часу втратив усі ці здобутки та впав приблизно на 50% у 2025 році.

Біткойн згасає на підйомі, після досягнення рекордних максимумів у понад 110 000 доларів

Оскільки біткоїн поглинає основну частину потоків капіталу від інвесторів у біржові фонди, інші частини ринку все більше залишаються позаду. Навіть ефір, друга за величиною криптовалюта, залишається приблизно на 50% нижче свого історичного максимуму після скромного відновлення, спричиненого припливом коштів до спотових ETF, що інвестують у токен.

Історично біткойн рухався, а потім це передавалося альткойнам. Ми ще не бачили такого в цьому циклі - сказав Джейк Островскіс, позабіржовий трейдер Wintermute.

Криптовалюта не новачок у масових вимираннях. Крах ринку 2022 року, що позначився крахом алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD та біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда, призвів до загибелі сотень проектів. Тисячі монет досі існують у своїх блокчейнах, з малою або взагалі без активності — у криптотермінології вони відійшли у статус "ланцюгів-привидів".

Цього разу криптовалюта стає більш регульованим, інституційно керованим ринком, і стейблкоїни, здається, є єдиними токенами, які мають реальний шанс досягти статусу платіжного засобу, завдяки тому, що вони усувають волатильність.

Тільки за минулий рік ринкова вартість стейблкоїнів зросла на 47 мільярдів доларів, і деякі з найбільших банків світу виходять на цю сферу. Wall Street Journal повідомила цього місяця, що Amazon.com Inc. вивчає потенційний стейблкоїн. Це чинить тиск на проекти альткоїнів, щоб знайти способи зміцнити свій статус та залучити ширшу базу інвесторів.

Я спілкувався з кількома проектами, які розглядали можливість об’єднання фондів, винесення їх на управління, кажучи: Тепер нами може керувати інший орган влади" — цей орган влади є іншою спільнотою альткоїнів - сказав Каньї Макубела, керуючий партнер венчурної компанії Kindred Ventures.

Однак, за словами Макубели, питання зрештою зводиться до корисності. Він порівнює біткойн із золотом, а ефір із міддю — перший має обмежену кінцеву пропозицію, а блокчейн другого лежить в основі значної частини функціональності криптовалюти.

Експерт вважає, що більшість альткойнів застрягли у своєрідній сутінковій зоні, підкріплені великими обіцянками та нічим іншим.

Я думаю, що багато з них скоротяться до нуля, тому що вони були керовані спекуляціями без такої міметичної цінності, як біткойн, і вони намагалися бути утилітарними, не досягаючи жодного реального масштабу - сказав він.

Доповнення

Сенат США прийняв законопроєкт про регулювання стейблкоїнів, цифрових активів, прив’язаних до фіатних валют. Він має створити правила резервування, захистити права споживачів та забезпечити нагляд.