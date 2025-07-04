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«Спящий» владелец биткоина перевел 2 миллиарда долларов в BTC и теперь претендует на большую прибыль

Киев • УНН

 • 171 просмотра

С двух биткоин-кошельков, которые были неактивны 14 лет, 4 июля перевели 20 000 BTC на сумму $2,18 млрд. Эти монеты были приобретены в 2011 году за $0,78, а сейчас это принесло значительную прибыль.

«Спящий» владелец биткоина перевел 2 миллиарда долларов в BTC и теперь претендует на большую прибыль

Два биткойн-кошелька, которые были неактивны в течение 14 лет, 4 июля перевели в общей сложности 20 000 BTC на сумму около $2,18 млрд. Первоначальная стоимость приобретения превышает первоначальные инвестиции на значительную сумму средств.

Передает УНН со ссылкой на InsideBitcoins.

Детали

Два биткойн-кошелька, на которых в общей сложности хранится $2,18 млрд в BTC, были активированы 3 июля после более чем 14-летнего перерыва.

Движения впервые заметил эксперт по блокчейну Whale Alert, а позже Lookonchain.

Транзакции были осуществлены с разных адресов, на которых хранилось 10 000 BTC с 3 апреля 2011 года, когда цена актива составляла примерно $0,78.

- информируют обозреватели.

Справка

Кошельки получили эти монеты 3 апреля 2011 года. Тогда биткойн торговался по цене около 78 центов.

За этот период стоимость 20 000 биткойнов выросла с 7 800 долларов на то время до 2,18 миллиарда долларов.

- указывают аналитики.

Специалисты прогнозируют новый ATH

Точная причина переводов, а также другие детали, такие как владельцы адресов, принадлежат ли они одному лицу или компании, остаются неизвестными.

Переводы по адресам могут быть стратегическими, поскольку рыночные аналитики прогнозируют, что биткойн вскоре установит новый ATH.

BTC может быть всего в 2 неделях от установления нового рекордного пика.

- объясняет известный аналитик и трейдер Михаэль ван де Поппе.

(Биткойн) консолидируется выше $108 000, и я предполагаю, что мы начнем видеть новый ATH в течение следующих 1-2 недель из-за этого давления в сторону роста

- говорит специалист.

Напомним

3 июня биткойн вырос на 2,3% до $109 113,8, пробив торговый диапазон. Рост обусловлен улучшением торговых отношений США и Вьетнама, а также ослаблением ограничений на экспорт чипов в Китай.

Власти Пакистана выделили 2000 МВт электроэнергии для развития майнинга биткойнов и дата-центров ИИ.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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