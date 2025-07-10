Биткойн обновил исторический максимум, достигнув уровня $111 999 9 июля 2025

В ночь с 9 на 10 июля 2025 года биткойн обновил исторический максимум, в определенный момент достигнув уровня $111 999. За сутки курс первой криптовалюты вырос на 3,3%, сообщает УНН со ссылкой на TradingView.

Детали

За прошедшую неделю прирост цены на биткойн составил 5,4%. При этом рыночная капитализация криптовалюты держится на уровне $2,02 трлн.

Предыдущий рекорд биткойн установил 21 мая, когда курс поднялся выше $111 800. Некоторые эксперты считают, что росту биткойна способствует сложная ситуация в мировой финансовой системе. В частности, значительную роль играет существенное ослабление доллара США.

Кроме того, определенное влияние оказывает также спрос на цифровые активы со стороны институциональных инвесторов. Так, в период с 30 июня по 3 июля 2025 года чистый приток капитала в спотовые биткойн- и Ethereum-ETF составил $988,79 млн.

Напомним

С двух биткойн-кошельков, которые были неактивны 14 лет, 4 июля перевели 20 000 BTC на сумму $2,18 млрд. Эти монеты были приобретены в 2011 году за $0,78, а сейчас это потенциально значительная прибыль.

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