Биткойн растет до $109 000 на фоне заявлений Трампа и Маска

Биткойн вырос в понедельник до 109 000 долларов, подпитываемый оптимизмом относительно предстоящей «криптонедели» в Вашингтоне. В то же время рыночные настроения оставались осторожными из-за неопределенности относительно изменений в таможенной политике президента США Дональда Трампа.

Передает УНН со ссылкой на The Cryptonomist и Investing.

Детали

Биткойн вырос в понедельник, подкрепленный оптимизмом относительно предстоящей «криптонедели» в Вашингтоне. Законодатели в Вашингтоне начнут «Неделю криптовалют» 14 июля, стремясь продвинуть по меньшей мере три ключевых законопроекта, регулирующих цифровые активы.

Ожидается, что эти меры обеспечат более четкие правовые рамки для крипторынков, в частности в отношении стейблкоинов, цифровой инфраструктуры и защиты конфиденциальности.

Также влияют на цену биткойна новые заявления и последующие ожидания от администрации Белого дома в контексте мировой торговли, таможенных тарифов.

Американский президент заявил, что многие торговые соглашения с иностранными странами будут закрыты до крайнего срока 9 июля. Министр торговли Говард Латник позже добавил, что так называемые "взаимные" тарифы вступят в силу 1 августа.

Биткойн растет до 109 тыс. долларов на фоне торгового оптимизма США

Кроме того, влияние на усиление биткойна оказывает Илон Маск. Технологический магнат публично заявил в своем официальном профиле X, что его новая партия намерена «принять» биткойн.

«Американская партия» будет поддерживать биткойн. Фиатные деньги бесполезны, так что да, это так. - об этом Маск ответил на X, когда его спросили, примет ли его политическая партия биткойн.

Однако склонность к риску оставалась ограниченной на более широких рынках из-за неопределенности вокруг торговой политики США, пишут СМИ.

"Он слетел с катушек, это смешно": Трамп публично посмеялся над Маском и высмеял его новую политическую партию

Справка

Цена биткойна сначала подскочила выше 108 800 долларов, а затем подскочила выше 109 000 долларов.

Аналитики считают, что цена биткойна удержится на уровне $109 тыс.

Еженедельное закрытие торгов в воскресенье было самым высоким за всю историю, поскольку никогда ранее целая неделя не закрывалась в воскресенье вечером с ценой BTC выше 109 000 долларов.

Напомним

С двух биткойн-кошельков, которые были неактивны 14 лет, 4 июля перевели 20 000 BTC на сумму $2,18 млрд. Эти монеты были приобретены в 2011 году за $0,78, а сейчас это потенциально значительная прибыль.