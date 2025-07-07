Биткойн растет до $109 000 на фоне заявлений Трампа и Маска
Киев • УНН
Биткойн вырос до $109 000 в понедельник, подкрепленный оптимизмом по поводу «криптонедели» в Вашингтоне и заявлением Илона Маска о поддержке биткойна его новой партией.
Биткойн вырос в понедельник до 109 000 долларов, подпитываемый оптимизмом относительно предстоящей «криптонедели» в Вашингтоне. В то же время рыночные настроения оставались осторожными из-за неопределенности относительно изменений в таможенной политике президента США Дональда Трампа.
Передает УНН со ссылкой на The Cryptonomist и Investing.
Детали
Биткойн вырос в понедельник, подкрепленный оптимизмом относительно предстоящей «криптонедели» в Вашингтоне. Законодатели в Вашингтоне начнут «Неделю криптовалют» 14 июля, стремясь продвинуть по меньшей мере три ключевых законопроекта, регулирующих цифровые активы.
Ожидается, что эти меры обеспечат более четкие правовые рамки для крипторынков, в частности в отношении стейблкоинов, цифровой инфраструктуры и защиты конфиденциальности.
Также влияют на цену биткойна новые заявления и последующие ожидания от администрации Белого дома в контексте мировой торговли, таможенных тарифов.
Американский президент заявил, что многие торговые соглашения с иностранными странами будут закрыты до крайнего срока 9 июля. Министр торговли Говард Латник позже добавил, что так называемые "взаимные" тарифы вступят в силу 1 августа.
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Кроме того, влияние на усиление биткойна оказывает Илон Маск. Технологический магнат публично заявил в своем официальном профиле X, что его новая партия намерена «принять» биткойн.
«Американская партия» будет поддерживать биткойн. Фиатные деньги бесполезны, так что да, это так.
Однако склонность к риску оставалась ограниченной на более широких рынках из-за неопределенности вокруг торговой политики США, пишут СМИ.
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Справка
Цена биткойна сначала подскочила выше 108 800 долларов, а затем подскочила выше 109 000 долларов.
Аналитики считают, что цена биткойна удержится на уровне $109 тыс.
Еженедельное закрытие торгов в воскресенье было самым высоким за всю историю, поскольку никогда ранее целая неделя не закрывалась в воскресенье вечером с ценой BTC выше 109 000 долларов.
Напомним
С двух биткойн-кошельков, которые были неактивны 14 лет, 4 июля перевели 20 000 BTC на сумму $2,18 млрд. Эти монеты были приобретены в 2011 году за $0,78, а сейчас это потенциально значительная прибыль.