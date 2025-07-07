Біткоїн зростає до $109 000 на тлі заяв Трампа та Маска
Київ • УНН
Біткоїн зріс до $109 000 у понеділок, підкріплений оптимізмом щодо "криптотижня" у Вашингтоні та заявою Ілона Маска про підтримку біткоїна його новою партією.
Біткоїн зріс у понеділок до 109 000 доларів, підживлюваний оптимізмом щодо майбутнього "криптотижня" у Вашингтоні. Водночас ринкові настрої залишалися обережними через невизначеність щодо змін у митній політиці президента США Дональда Трампа.
Передає УНН із посиланням на The Cryptonomist та Іnvesting.
Деталі
Біткоїн зріс у понеділок, підкріплений оптимізмом щодо майбутнього "криптотижня" у Вашингтоні. Законодавці у Вашингтоні розпочнуть "Тиждень криптовалют" 14 липня, прагнучи просунути щонайменше три ключові законопроекти, що регулюють цифрові активи.
Очікується, що ці заходи забезпечать чіткіші правові рамки для крипторинків, зокрема щодо стейблкоїнів, цифрової інфраструктури та захисту конфіденційності.
Також впливають на ціну біткоїна нові заяви та наступні очікування від адміністрації Білого дому у контексті світової торгівлі, митних тарифів.
Американський президент заявив, що багато торговельних угод з іноземними країнами будуть закриті до крайнього терміну 9 липня. Міністр торгівлі Говард Латнік пізніше додав, що так звані "взаємні" тарифи набудуть чинності 1 серпня.
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Крім того вплив на підсилення біткоїна є з боку Ілона Маска. Технологічний магнат публічно заявив дописом на своєму офіційному профілі X, що його нова партія має намір "прийняти" біткоїн.
"Американська партія" підтримуватиме біткойн. Фіатні гроші марні, тож так, це так.
Однак, схильність до ризику залишалася обмеженою на ширших ринках через невизначеність навколо торговельної політики США, пишуть ЗМІ.
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Довідково
Ціна біткоїна спочатку підскочила вище 108 800 доларів, а потім підскочила вище 109 000 доларів.
Аналітики вважають, що ціна біткоїна втримається на рівні $109 тис.
Щотижневе закриття торгів у неділю було найвищим за всю історію, оскільки ніколи раніше цілий тиждень не закривався в неділю ввечері з ціною BTC вище 109 000 доларів .
Нагадаємо
З двох біткоїн-гаманців, що були неактивні 14 років, 4 липня переказали 20 000 BTC на суму $2,18 млрд. Ці монети були придбані у 2011 році за $0,78, а зараз це потенційно значний прибуток.