Биткойн установил новый рекорд: 10 июля за криптовалюту просят более $112 тыс

10 июля курс биткоина превысил 112 тысяч долларов, установив новый максимум за всю историю существования криптовалюты. За последние сутки стоимость выросла на 2,85%, пишет УНН со ссылкой на Binance.

10 июля 2025 года, 16:25 (UTC) Биткоин пересек контрольную отметку в 112 000 USDT и сейчас торгуется на уровне 112 288,03125 USDT, с суженным ростом на 2,85% за 24 часа - говорится в сообщении.

Это самый высокий показатель за все 16 лет существования этой криптовалюты.

Дополнение

USDT - это криптовалюта, которая относится к категории стейблкоинов. Ее стоимость привязана к доллару США в соотношении 1:1, то есть один USDT старается всегда стоить один доллар. Это делает его популярным средством для хранения и перевода средств в мире криптовалют, поскольку он обеспечивает стабильность стоимости, в отличие от других криптовалют, которые могут значительно колебаться в цене.

Напомним

В ночь с 9 на 10 июля 2025 года биткоин достиг нового исторического максимума в $111 999, увеличившись на 3,3% за сутки. Рыночная капитализация криптовалюты составляет $2,02 трлн, а рост связывают с ослаблением доллара и спросом институциональных инвесторов.