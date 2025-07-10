Биткойн установил новый рекорд: 10 июля за криптовалюту просят более $112 тыс
Киев • УНН
10 июля биткойн достиг нового исторического максимума в 112 288,03125 USDT, он подорожал на 2,85% за сутки. Это самый высокий показатель за 16 лет существования криптовалюты.
10 июля курс биткоина превысил 112 тысяч долларов, установив новый максимум за всю историю существования криптовалюты. За последние сутки стоимость выросла на 2,85%, пишет УНН со ссылкой на Binance.
10 июля 2025 года, 16:25 (UTC) Биткоин пересек контрольную отметку в 112 000 USDT и сейчас торгуется на уровне 112 288,03125 USDT, с суженным ростом на 2,85% за 24 часа
Это самый высокий показатель за все 16 лет существования этой криптовалюты.
Дополнение
USDT - это криптовалюта, которая относится к категории стейблкоинов. Ее стоимость привязана к доллару США в соотношении 1:1, то есть один USDT старается всегда стоить один доллар. Это делает его популярным средством для хранения и перевода средств в мире криптовалют, поскольку он обеспечивает стабильность стоимости, в отличие от других криптовалют, которые могут значительно колебаться в цене.
Напомним
В ночь с 9 на 10 июля 2025 года биткоин достиг нового исторического максимума в $111 999, увеличившись на 3,3% за сутки. Рыночная капитализация криптовалюты составляет $2,02 трлн, а рост связывают с ослаблением доллара и спросом институциональных инвесторов.