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Биткойн установил новый рекорд: 10 июля за криптовалюту просят более $112 тыс

Киев • УНН

 • 566 просмотра

10 июля биткойн достиг нового исторического максимума в 112 288,03125 USDT, он подорожал на 2,85% за сутки. Это самый высокий показатель за 16 лет существования криптовалюты.

Биткойн установил новый рекорд: 10 июля за криптовалюту просят более $112 тыс

10 июля курс биткоина превысил 112 тысяч долларов, установив новый максимум за всю историю существования криптовалюты. За последние сутки стоимость выросла на 2,85%, пишет УНН со ссылкой на Binance.

10 июля 2025 года, 16:25 (UTC) Биткоин пересек контрольную отметку в 112 000 USDT и сейчас торгуется на уровне 112 288,03125 USDT, с суженным ростом на 2,85% за 24 часа

- говорится в сообщении.

Это самый высокий показатель за все 16 лет существования этой криптовалюты.

Дополнение

USDT - это криптовалюта, которая относится к категории стейблкоинов. Ее стоимость привязана к доллару США в соотношении 1:1, то есть один USDT старается всегда стоить один доллар. Это делает его популярным средством для хранения и перевода средств в мире криптовалют, поскольку он обеспечивает стабильность стоимости, в отличие от других криптовалют, которые могут значительно колебаться в цене.

Напомним

В ночь с 9 на 10 июля 2025 года биткоин достиг нового исторического максимума в $111 999, увеличившись на 3,3% за сутки. Рыночная капитализация криптовалюты составляет $2,02 трлн, а рост связывают с ослаблением доллара и спросом институциональных инвесторов.

Алена Уткина

Алена Уткина

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