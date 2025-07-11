Биткойн достиг нового исторического максимума

Биткойн в пятницу обновил исторический максимум благодаря спросу со стороны институциональных инвесторов и благоприятной для криптовалют политике администрации президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу крупнейшая в мире криптовалюта достигла пика в $116 781,10 на азиатской сессии, увеличив свой годовой прирост более чем на 24%. В последний раз он торговался на уровне $116 563,11.

"Новый исторический максимум биткойна обусловлен неустанным институциональным накоплением - крупные игроки скупают предложение и истощают ликвидность на биржах", - заявил Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3.

В марте Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалют. Он также назначил несколько человек, которые дружественно относятся к криптовалютам, включая главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пола Аткинса и руководителя отдела искусственного интеллекта Белого дома Дэвида Сакса.

Семейные компании Трампа также предпринимают попытки инвестировать в криптовалюты. Trump Media & Technology Group планирует запустить биржевой инвестиционный фонд (ETF) для инвестиций в различные криптовалюты, включая биткойн, как следует из документов, поданных в SEC во вторник.

Курс эфира, второй по величине криптовалюты в мире, также подскочил почти на 5% до $2956,82 после того, как ранее достиг пятимесячного максимума $2998,41.

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