Биткойн достиг нового исторического максимума

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
Эксклюзив
05:21 • 1952 просмотра
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
02:07 • 7498 просмотра
Трамп готовит "важное заявление" по России на фоне отсутствия прогресса в переговорах
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 111025 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 120241 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
10 июля, 13:33 • 64888 просмотра
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений
Эксклюзив
10 июля, 13:06 • 60851 просмотра
Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук
10 июля, 11:35 • 43508 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека
10 июля, 10:35 • 81322 просмотра
ЕС запускает новый фонд для восстановления Украины и объявил о возможности привлечь до €10 млрд
10 июля, 09:06 • 28199 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
10 июля, 05:46 • 31776 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.9м/с
64%
746мм
Популярные новости
Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села00:48 • 12979 просмотра
Ночной удар по Чугуеву: разрушены дома и больница, есть раненые01:03 • 4154 просмотра
Утренний взрыв в Харькове: враг атакует город ударными дронами02:42 • 8876 просмотра
Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение03:12 • 13876 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"05:00 • 6970 просмотра
публикации
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"05:00 • 7242 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 76613 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 111029 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 120245 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 105557 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 25262 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 167894 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 295490 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 472718 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 299902 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Биткойн достиг нового исторического максимума

Киев • УНН

 • 1538 просмотра

Биткойн обновил исторический максимум, достигнув $116 781,10, благодаря институциональному спросу и благоприятной политике администрации Трампа. Курс эфира также вырос почти на 5%, достигнув $2956,82.

Биткойн достиг нового исторического максимума

Биткойн в пятницу обновил исторический максимум благодаря спросу со стороны институциональных инвесторов и благоприятной для криптовалют политике администрации президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу крупнейшая в мире криптовалюта достигла пика в $116 781,10 на азиатской сессии, увеличив свой годовой прирост более чем на 24%. В последний раз он торговался на уровне $116 563,11.

"Новый исторический максимум биткойна обусловлен неустанным институциональным накоплением - крупные игроки скупают предложение и истощают ликвидность на биржах", - заявил Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3.

В марте Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалют. Он также назначил несколько человек, которые дружественно относятся к криптовалютам, включая главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пола Аткинса и руководителя отдела искусственного интеллекта Белого дома Дэвида Сакса.

Семейные компании Трампа также предпринимают попытки инвестировать в криптовалюты. Trump Media & Technology Group планирует запустить биржевой инвестиционный фонд (ETF) для инвестиций в различные криптовалюты, включая биткойн, как следует из документов, поданных в SEC во вторник.

Курс эфира, второй по величине криптовалюты в мире, также подскочил почти на 5% до $2956,82 после того, как ранее достиг пятимесячного максимума $2998,41.

Биткойн установил новый рекорд: 10 июля за криптовалюту просят более $112 тыс10.07.25, 20:01 • 1848 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаТехнологии
Биткойн
Ethereum
Reuters
Дональд Трамп
Гонконг
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9