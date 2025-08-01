Ціна біткоїну впала до $115,5 тис. на тлі митних побоювань та високих відсоткових ставок

Біткоїн знизився в п’ятницю, завершивши тиждень падінням на тлі фіксації прибутку та зростаючих побоювань щодо торгових тарифів США і процентних ставок. Про це повідомляє investing.com, пише УНН.

Деталі

Уся увага тепер зосереджена на майбутній публікації даних щодо зайнятості поза сільським господарством у США — вони мають дати додаткові сигнали про стан американської економіки.

Станом на 08:45 за московським часом біткоїн впав на 2,5%, до $115 540,9. Найбільша криптовалюта світу готується завершити тиждень зі зниженням приблизно на 2%, оскільки не змогла зберегти імпульс після рекордних максимумів у середині липня.

Велика покупка біткоїна компанією Strategy — провідним корпоративним власником BTC — майже не вплинула на зростання ціни цього тижня.

Біткоїн падає через зниження апетиту до ризику на фоні тарифної політики США

П’ятничне зниження біткоїна настало після того, як президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ, яким вводяться нові торговельні тарифи щодо низки партнерів США. Пошлини набудуть чинності через сім днів — трохи пізніше, ніж встановлений раніше дедлайн 1 серпня.

Однак ринки все ще чекають більшої ясності щодо запроваджених мит, особливо з огляду на те, що Вашингтон в останній момент уклав кілька торгових угод із ключовими світовими економіками.

Тарифна політика Трампа названа основним джерелом невизначеності для Федеральної резервної системи (ФРС), яка раніше цього тижня заявила, що не змінюватиме процентні ставки, доки не стане зрозумілим вплив тарифів на інфляцію.

Коментарі ФРС також послабили апетит до ризику на цьому тижні, що тисне на крипторинок.

Хоча самі мита не мають прямого впливу на криптовалюти, вони негативно позначаються на загальному настрої інвесторів, що відбивається на спекулятивних активах, таких як біткоїн.

Водночас тривале збереження високих ставок створює прямий тиск на біткоїн, оскільки це знижує привабливість ризикових інвестицій.

Ціни на криптовалюти: альткоїни падають напередодні даних по ринку праці

Ширший крипторинок також демонструє зниження — більшість активів у п’ятницю втрачали позиції, і тиждень обіцяє завершитися значними втратами на тлі охолодження інтересу до ризику та фіксації прибутку.

Очікування ключового звіту щодо зайнятості в США чинить додатковий тиск, адже ці дані, ймовірно, вплинуть на подальші дії ФРС щодо ставок. Якщо ринок праці залишатиметься сильним, ФРС матиме менше підстав для швидкого зниження ставок.

Серед альткоїнів:

Ethereum (ETH) впав на 4,4% до $3 688,0 і знизився на 1,3% за тиждень.

XRP знизився на 4,8% до $2,9914, тижневе падіння — 5,8%.

Solana (SOL) та Cardano (ADA) втратили близько 6% за день, за тиждень — від 7% до 11%.

Серед мемкоїнів:

Dogecoin знизився на 6,6%,

$TRUMP — на 5,8% (і на 12,4% за тиждень).

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