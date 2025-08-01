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Financial Times

Цена биткойна упала до $115,5 тыс. на фоне таможенных опасений и высоких процентных ставок

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Биткойн упал на 2,5% до $115 540,9 на фоне растущих опасений по поводу торговых тарифов США и высоких процентных ставок. Более широкий крипторынок также демонстрирует снижение, ожидая данных по занятости в США.

Цена биткойна упала до $115,5 тыс. на фоне таможенных опасений и высоких процентных ставок

Биткойн снизился в пятницу, завершив неделю падением на фоне фиксации прибыли и растущих опасений по поводу торговых тарифов США и процентных ставок. Об этом сообщает investing.com, пишет УНН.

Детали

Все внимание теперь сосредоточено на предстоящей публикации данных по занятости вне сельского хозяйства в США — они должны дать дополнительные сигналы о состоянии американской экономики.

По состоянию на 08:45 по московскому времени биткойн упал на 2,5%, до $115 540,9. Крупнейшая криптовалюта мира готовится завершить неделю со снижением примерно на 2%, поскольку не смогла сохранить импульс после рекордных максимумов в середине июля.

Крупная покупка биткойна компанией Strategy — ведущим корпоративным владельцем BTC — почти не повлияла на рост цены на этой неделе.

Биткойн падает из-за снижения аппетита к риску на фоне тарифной политики США

Пятничное снижение биткойна произошло после того, как президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, которым вводятся новые торговые пошлины в отношении ряда партнеров США. Пошлины вступят в силу через семь дней — немного позже, чем установленный ранее дедлайн 1 августа.

Однако рынки все еще ждут большей ясности относительно введенных пошлин, особенно учитывая, что Вашингтон в последний момент заключил несколько торговых соглашений с ключевыми мировыми экономиками.

Тарифная политика Трампа названа основным источником неопределенности для Федеральной резервной системы (ФРС), которая ранее на этой неделе заявила, что не будет менять процентные ставки, пока не станет ясным влияние тарифов на инфляцию.

Комментарии ФРС также ослабили аппетит к риску на этой неделе, что давит на крипторынок.

Хотя сами пошлины не имеют прямого влияния на криптовалюты, они негативно сказываются на общем настроении инвесторов, что отражается на спекулятивных активах, таких как биткойн.

В то же время длительное сохранение высоких ставок создает прямое давление на биткойн, поскольку это снижает привлекательность рисковых инвестиций.

Цены на криптовалюты: альткойны падают накануне данных по рынку труда

Более широкий крипторынок также демонстрирует снижение — большинство активов в пятницу теряли позиции, и неделя обещает завершиться значительными потерями на фоне охлаждения интереса к риску и фиксации прибыли.

Ожидание ключевого отчета по занятости в США оказывает дополнительное давление, ведь эти данные, вероятно, повлияют на дальнейшие действия ФРС по ставкам. Если рынок труда будет оставаться сильным, у ФРС будет меньше оснований для быстрого снижения ставок.

Среди альткойнов:

  • Ethereum (ETH) упал на 4,4% до $3 688,0 и снизился на 1,3% за неделю.
    • XRP снизился на 4,8% до $2,9914, недельное падение — 5,8%.
      • Solana (SOL) и Cardano (ADA) потеряли около 6% за день, за неделю — от 7% до 11%.

        Среди мемкойнов:

        • Dogecoin снизился на 6,6%,
          • $TRUMP — на 5,8% (и на 12,4% за неделю).

            Цены на нефть демонстрируют нестабильность из-за угрозы срыва поставок из рф01.08.25, 09:56 • 688 просмотров

            Ольга Розгон

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