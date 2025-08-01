Цены на нефть демонстрируют нестабильность из-за угрозы срыва поставок из рф

Цены на нефть почти не изменились в пятницу, поскольку опасения по поводу влияния пошлин на спрос на топливо в мире балансирует угроза срыва поставок нефти из россии. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 4 цента, или 0,06%, до $71,74 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1 цент, или 0,01%, до $69,27.

Несмотря на это, цены на Brent должны вырасти на 4,9% по итогам недели, а WTI — на 6,4%, после того, как президент США Дональд Трамп в начале недели пригрозил ввести тарифы на покупателей российской нефти, в частности Китай и Индию, чтобы заставить россию прекратить войну против Украины.

Однако в пятницу инвесторы больше сосредоточились на новых, в основном повышенных, пошлинах, которые США введут с 1 августа.

Трамп подписал указ в четверг о введении тарифов от 10% до 41% на импорт из десятков стран и зарубежных территорий, в том числе из Канады, Индии и Тайваня, которые не смогли заключить торговые соглашения до его дедлайна 1 августа.

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Некоторые аналитики предупреждают, что эти сборы ограничат экономический рост, повысив цены, что может повлиять на потребление нефти.

В четверг появились признаки того, что существующие тарифы уже повышают цены в США, крупнейшей экономике мира и крупнейшем потребителе нефти.

Инфляция в США выросла в июне из-за повышения цен на импортируемые товары, такие как мебель и рекреационные продукты. Это поддерживает мнение, что давление на цены будет увеличиваться во второй половине года, что задержит Федеральный резерв от снижения процентных ставок по крайней мере до октября.

Удержание процентных ставок также повлияет на нефть, поскольку высокие затраты на займы могут ограничить экономический рост.

Одновременно угрозы Трампа по введению 100%-ных дополнительных тарифов на покупателей российской нефти поддержали цены из-за опасений, что это нарушит потоки нефти и уменьшит количество нефти на рынке.

Анализаторы JP Morgan заявили в заметке в четверг, что предупреждение Трампа о возможных санкциях против Китая и Индии из-за их продолжения покупки российской нефти ставит под угрозу 2,75 миллиона баррелей нефти, экспортируемых россией морским путем. Эти две страны являются вторыми и третьими крупнейшими потребителями нефти в мире.

Администрация Трампа, как и его предшественники, вероятно, поймет, что санкционировать второго крупнейшего экспортера нефти в мире будет невозможно без резкого повышения цен на нефть - отметили аналитики, имея в виду рф.

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