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Трамп меняет «правила игры» и намерен ввести таможенные тарифы для стран-потребителей нефти из РФ – сенатор Грэм

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Дональд Трамп планирует ввести пошлины на импорт для стран, закупающих российскую нефть. Это станет новым инструментом давления на Москву, которая обходит санкции.

Трамп меняет «правила игры» и намерен ввести таможенные тарифы для стран-потребителей нефти из РФ – сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины для стран, закупающих российскую нефть. Это должно стать новым инструментом давления на Москву, которая обходит санкции.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на заявление сенатора США в соцсетях.

Россия, вы правы насчет санкций. Вам удалось их избежать, и вы научились с ними жить. Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести тарифы на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину

- подчеркнул Грэм.

Он также заверил, что Трамп имеет поддержку внутри США, и большинство готово помочь ему в этих начинаниях.

Дополнение

РФ, несмотря на многочисленные санкции со стороны Запада, продолжает активно экспортировать энергоресурсы в страны Азии, включая Китай и Индию.

Идея вторичных санкций или пошлин для таких стран ранее уже обсуждалась в Вашингтоне, однако не получала достаточной политической поддержки.

США предупредили Китай о 100% пошлин при покупке российской нефти30.07.25, 08:14 • 3748 просмотров

Лилия Подоляк

политикаНовости Мира
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты