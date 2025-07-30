Трамп змінює "правила гри" та має намір ввести митні тарифи для країн-споживачів нафти з рф - сенатор Грем

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 11895 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
15:01 • 17005 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
13:30 • 22424 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 12:06 • 50053 перегляди
Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країнPhotoVideo
Ексклюзив
30 липня, 10:44 • 61947 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 53514 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 61926 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 110414 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 49917 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 67513 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.6м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Авіація без підтримки не злітає: світові приклади й урок для України30 липня, 08:11 • 166730 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 114706 перегляди
росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду30 липня, 11:18 • 101381 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto12:32 • 69957 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України14:00 • 34435 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
15:21 • 11887 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
15:01 • 16992 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України14:00 • 34773 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto12:32 • 70455 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 115205 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Житомирська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"13:21 • 27870 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 113040 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 183799 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 232747 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 165816 перегляди
Актуальне
Ан-178
Мі-24
Мі-8
Truth Social
Dassault Mirage 2000

Трамп змінює "правила гри" та має намір ввести митні тарифи для країн-споживачів нафти з рф - сенатор Грем

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Дональд Трамп планує запровадити мита на імпорт для країн, які закуповують російську нафту. Це стане новим інструментом тиску на Москву, яка обходить санкції.

Трамп змінює "правила гри" та має намір ввести митні тарифи для країн-споживачів нафти з рф - сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп планує запровадити мита на імпорт для країн, що закуповують російську нафту. Це має стати новим інструментом тиску на Москву, яка обходить санкції.

Про це пише УНН, посилаючись на заяву сенатора США у соцмережах.

Росіє, ви маєте рацію щодо санкцій. Вам вдалося їх уникнути і ви навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту та газ, підтримуючи вашу військову машину

- наголосив Грем.

Він також запевнив, що Трамп має підтримку всередині США та більшість готова допомогти йому в цих починаннях.

Доповнення

рф, попри численні санкції з боку Заходу, продовжує активно експортувати енергоресурси до країн Азії, включно з Китаєм та Індією.

Ідея вторинних санкцій або мит для таких країн раніше вже обговорювалась у Вашингтоні, однак не отримувала достатньої політичної підтримки.

США попередили Китай щодо 100% мита за купівлю російської нафти30.07.25, 08:14 • 3750 переглядiв

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки