Трамп змінює "правила гри" та має намір ввести митні тарифи для країн-споживачів нафти з рф - сенатор Грем
Київ • УНН
Дональд Трамп планує запровадити мита на імпорт для країн, які закуповують російську нафту. Це стане новим інструментом тиску на Москву, яка обходить санкції.
Президент США Дональд Трамп планує запровадити мита на імпорт для країн, що закуповують російську нафту. Це має стати новим інструментом тиску на Москву, яка обходить санкції.
Про це пише УНН, посилаючись на заяву сенатора США у соцмережах.
Росіє, ви маєте рацію щодо санкцій. Вам вдалося їх уникнути і ви навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту та газ, підтримуючи вашу військову машину
Він також запевнив, що Трамп має підтримку всередині США та більшість готова допомогти йому в цих починаннях.
Доповнення
рф, попри численні санкції з боку Заходу, продовжує активно експортувати енергоресурси до країн Азії, включно з Китаєм та Індією.
Ідея вторинних санкцій або мит для таких країн раніше вже обговорювалась у Вашингтоні, однак не отримувала достатньої політичної підтримки.
США попередили Китай щодо 100% мита за купівлю російської нафти30.07.25, 08:14 • 3750 переглядiв