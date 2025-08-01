Ціни на нафту демонструють нестабільність через загрозу зриву поставок з рф

Ціни на нафту майже не змінилися у п'ятницю, оскільки побоювання щодо впливу мит на попит на паливо в світі балансує загроза зі зривом постачання нафти з росії. Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.

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Ф’ючерси на нафту Brent піднялися на 4 центи, або 0,06%, до $71,74 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 1 цент, або 0,01%, до $69,27.

Попри це, ціни на Brent мають зрости на 4,9% за підсумками тижня, а WTI — на 6,4%, після того, як президент США Дональд Трамп на початку тижня погрозив ввести тарифи на покупців російської нафти, зокрема Китай і Індію, щоб змусити Росію припинити війну проти України.

Однак у п’ятницю інвестори більше зосередилися на нових, здебільшого підвищених, митах, які США введуть з 1 серпня.

Трамп підписав указ у четвер про введення тарифів від 10% до 41% на імпорт з десятків країн і зарубіжних територій, зокрема з Канади, Індії та Тайваню, які не змогли укласти торгові угоди до його дедлайну 1 серпня.

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Деякі аналітики попереджають, що ці збори обмежать економічне зростання, підвищивши ціни, що може вплинути на споживання нафти.

У четвер з’явилися ознаки того, що наявні тарифи вже підвищують ціни в США, найбільшій економіці світу і найбільшому споживачеві нафти.

Інфляція в США зросла в червні через підвищення цін на імпортовані товари, такі як меблі та рекреаційні продукти. Це підтримує думку, що тиск на ціни збільшуватиметься у другій половині року, що затримає Федеральний резерв від зниження процентних ставок принаймні до жовтня.

Утримання процентних ставок також вплине на нафту, оскільки високі витрати на позики можуть обмежити економічне зростання.

Одночасно погрози Трампа щодо введення 100%-их додаткових тарифів на покупців російської нафти підтримали ціни через побоювання, що це порушить потоки нафти і зменшить кількість нафти на ринку.

Аналізатори JP Morgan заявили в нотатці у четвер, що попередження Трампа щодо можливих санкцій проти Китаю та Індії через їх продовження купівлі російської нафти ставить під загрозу 2,75 мільйона барелів нафти, що експортуються Росією морським шляхом. Ці дві країни є другими та третіми найбільшими споживачами нафти у світі.

Адміністрація Трампа, як і його попередники, ймовірно, зрозуміє, що санкціонувати другого найбільшого експортера нафти у світі буде неможливо без різкого підвищення цін на нафту - зазначили аналітики, маючи на увазі рф.

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