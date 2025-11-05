Біткоїн впав нижче $100 000 на тлі зниження інтересу до ризику

Біткоїн звів нанівець літнє зростання, повернувши собі позиції, досягнуті під час ейфорії Волл-стріт та сплеску інституційних покупок, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок на торгах у Нью-Йорку курс криптовалюти впав на 7,4% до $96 794, вперше з червня опустившись нижче за $100 000. Це більш ніж на 20% нижче за рекордний максимум, досягнутий місяць тому, що відповідає ведмежому ринку акцій. Ефір (Ether) впав на 15%, а кілька так званих альткоїнів продемонстрували аналогічне падіння, внаслідок чого втрати багатьох токенів, що менш торгуються та менш ліквідні, перевищили 50% цього року.

Поворотний момент настав у жовтні, коли потужна хвиля ліквідацій знищила мільярди доларів, що покривали бичачі позиції. З того часу трейдери не поспішають. Відкритий інтерес до ф'ючерсів на біткоїн залишається значно нижчим за докризовий рівень, і навіть попри те, що вартість фінансування стає сприятливою, мало хто готовий повернутися до торгів. У результаті біткоїн виріс менш ніж на 10% цього року, відстаючи від акцій і знову не виправдовуючи очікувань як інструмент хеджування портфеля.

"Падіння біткоїна до червневих мінімумів відображає ринкову структуру, яка все ще бореться з психологічним натягом після масштабної ліквідації в жовтні, яка докорінно змінила те, як учасники взаємодіють з переважаючим низхідним трендом", - заявив Кріс Ньюгаус, директор з досліджень компанії Ergonia.

Як пише видання, назвемо це розпродажем без особливої ​​впевненості. За даними, зібраними раніше Coinglass, загальна сума ліквідації - як довгих, так і коротких - у вівторок становила скромний 1 мільярд доларів. Це значне зниження порівняно з рекордним показником $19 млрд, зафіксованим 10 жовтня.

Тим часом трейдери опціонів створили суттєві резерви проти подальшого зниження: за даними криптовалютної біржі Deribit, що належить Coinbase, найбільшим попитом користуються пут-контракти, термін дії яких спливає в кінці листопада, з ціною виконання $80 000.

Падіння біткоїна відображає розворот у динаміці акцій перспективних технологічних компаній цього тижня: акції таких компаній, як Palantir та Nvidia, впали на тлі нових сумнівів щодо завищеної оцінки. Біткоїн, що часто розглядається як індикатор спекулятивного імпульсу, знову йде в ногу з настроями інвесторів.

У середу на початку азійських торгів біткоїн трохи відновився в ціні, додавши 1,6%. Станом на 8:27 ранку в Сінгапурі він торгувався на рівні $101 130, тоді як інші токени скоротили втрати.

Криптовалюти стикаються з іншими перешкодами, включаючи відтік коштів з біржових інвестиційних фондів (ETF) і побоювання з приводу потенційного продажу з боку компаній, що займаються казначейськими операціями з цифровими активами.

За останній місяць спостерігався відтік коштів як із спотових ETF на біткоїн, так і з Ethereum, що свідчить про послаблення попиту інвесторів після активного зростання на початку цього року. І хоча ще початок листопада, поки що тенденція складається в суто негативний бік, що вказує на паузу у розвитку сектора, пише видання.

"Хоча довгостроковий тренд залишається явно ведмежим, масштаб жовтневих ліквідацій не дозволив трейдерам впевнено утримувати короткі позиції, внаслідок чого на ринку домінують тактичні короткострокові угоди, що ґрунтуються на імпульсі, а не цілеспрямовані угоди", - сказав Ньюгаус.

Біткоїн досяг двотижневого мінімуму на тлі зниження апетиту до ризику після обвалу

Нагадаємо

Раніше фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка попереджала, що після стрімкого зростання вартості криптовалюти, яке відбувалось у вересні – на початку жовтня, біткоїн перейде у фазу "дихання". "Очевидно, найближчими тижнями біткоїн коливатиметься", - прогнозувала фінтехекспертка.

Водночас, за її словами, якщо притоки в ETF (інвестиційні фонди, які дозволяють великим гравцям купувати біткоїн через традиційні біржі) залишаться на нинішньому рівні, нові рекорди - це лише питання часу.

Утім, Олена Сосєдка попереджала, що різке уповільнення інтересу з боку інституцій або зміна політики ФРС можуть спровокувати корекцію вартості монети на 10-15%.

"Ринок зараз дуже емоційний, тому важливо не гнатися за високою ціною, а діяти стратегічно поступово, з холодною головою", - радить фінтехекспертка.