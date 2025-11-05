Биткойн упал ниже $100 000 на фоне снижения интереса к риску

ukenru
Эксклюзив
08:57 • 6542 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 10965 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 11182 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 28584 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 29753 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 53183 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40846 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38711 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35813 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 54945 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState5 ноября, 00:48 • 18916 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина5 ноября, 01:11 • 24925 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo5 ноября, 02:29 • 19429 просмотра
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов5 ноября, 03:38 • 11071 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти04:50 • 10801 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 54945 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 50785 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 49421 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 68172 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 66713 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Роберт Паттинсон
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Покровск
Израиль
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 3130 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 27999 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 41868 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 44688 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 39848 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер

Биткойн упал ниже $100 000 на фоне снижения интереса к риску

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Курс биткойна упал на 7,4% до $96 794, впервые с июня опустившись ниже $100 000. Это более чем на 20% ниже рекордного максимума, достигнутого месяц назад, что соответствует медвежьему рынку акций.

Биткойн упал ниже $100 000 на фоне снижения интереса к риску

Биткойн свел на нет летний рост, вернув себе позиции, достигнутые во время эйфории Уолл-стрит и всплеска институциональных покупок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во вторник на торгах в Нью-Йорке курс криптовалюты упал на 7,4% до $96 794, впервые с июня опустившись ниже $100 000. Это более чем на 20% ниже рекордного максимума, достигнутого месяц назад, что соответствует медвежьему рынку акций. Эфир (Ether) упал на 15%, а несколько так называемых альткоинов продемонстрировали аналогичное падение, в результате чего потери многих менее торгуемых и менее ликвидных токенов превысили 50% в этом году.

Поворотный момент наступил в октябре, когда мощная волна ликвидаций уничтожила миллиарды долларов, покрывавших бычьи позиции. С тех пор трейдеры не спешат. Открытый интерес к фьючерсам на биткойн остается значительно ниже докризисного уровня, и даже несмотря на то, что стоимость финансирования становится благоприятной, мало кто готов вернуться к торгам. В результате биткойн вырос менее чем на 10% в этом году, отставая от акций и снова не оправдывая ожиданий как инструмент хеджирования портфеля.

"Падение биткойна до июньских минимумов отражает рыночную структуру, которая все еще борется с психологическим натяжением после масштабной ликвидации в октябре, которая коренным образом изменила то, как участники взаимодействуют с преобладающим нисходящим трендом", - заявил Крис Ньюхаус, директор по исследованиям компании Ergonia.

Как пишет издание, назовем это распродажей без особой уверенности. По данным, собранным ранее Coinglass, общая сумма ликвидации - как длинных, так и коротких - во вторник составила скромный 1 миллиард долларов. Это значительное снижение по сравнению с рекордным показателем $19 млрд, зафиксированным 10 октября.

Тем временем трейдеры опционов создали существенные резервы против дальнейшего снижения: по данным криптовалютной биржи Deribit, принадлежащей Coinbase, наибольшим спросом пользуются пут-контракты, срок действия которых истекает в конце ноября, с ценой исполнения $80 000.

Падение биткойна отражает разворот в динамике акций перспективных технологических компаний на этой неделе: акции таких компаний, как Palantir и Nvidia, упали на фоне новых сомнений относительно завышенной оценки. Биткойн, часто рассматриваемый как индикатор спекулятивного импульса, снова идет в ногу с настроениями инвесторов.

В среду в начале азиатских торгов биткойн немного восстановился в цене, прибавив 1,6%. По состоянию на 8:27 утра в Сингапуре он торговался на уровне $101 130, тогда как другие токены сократили потери.

Криптовалюты сталкиваются с другими препятствиями, включая отток средств из биржевых инвестиционных фондов (ETF) и опасения по поводу потенциальной продажи со стороны компаний, занимающихся казначейскими операциями с цифровыми активами.

За последний месяц наблюдался отток средств как из спотовых ETF на биткойн, так и из Ethereum, что свидетельствует об ослаблении спроса инвесторов после активного роста в начале этого года. И хотя еще начало ноября, пока что тенденция складывается в сугубо негативную сторону, что указывает на паузу в развитии сектора, пишет издание.

"Хотя долгосрочный тренд остается явно медвежьим, масштаб октябрьских ликвидаций не позволил трейдерам уверенно удерживать короткие позиции, в результате чего на рынке доминируют тактические краткосрочные сделки, основанные на импульсе, а не целенаправленные сделки", - сказал Ньюгаус.

Биткойн достиг двухнедельного минимума на фоне снижения аппетита к риску после обвала04.11.25, 11:17 • 2200 просмотров

Напомним

Ранее финтех-эксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка предупреждала, что после стремительного роста стоимости криптовалюты, который происходил в сентябре – начале октября, биткойн перейдет в фазу "дыхания". "Очевидно, в ближайшие недели биткойн будет колебаться", - прогнозировала финтехэксперт.

В то же время, по ее словам, если притоки в ETF (инвестиционные фонды, которые позволяют крупным игрокам покупать биткойн через традиционные биржи) останутся на нынешнем уровне, новые рекорды - это лишь вопрос времени.

Впрочем, Елена Соседка предупреждала, что резкое замедление интереса со стороны институтов или изменение политики ФРС могут спровоцировать коррекцию стоимости монеты на 10-15%.

"Рынок сейчас очень эмоционален, поэтому важно не гнаться за высокой ценой, а действовать стратегически постепенно, с холодной головой", - советует финтех-эксперт.

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
Тренд
Биткойн
Ethereum
Bloomberg L.P.
Сингапур
Нью-Йорк