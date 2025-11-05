Биткойн упал ниже $100 000 на фоне снижения интереса к риску

Биткойн свел на нет летний рост, вернув себе позиции, достигнутые во время эйфории Уолл-стрит и всплеска институциональных покупок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во вторник на торгах в Нью-Йорке курс криптовалюты упал на 7,4% до $96 794, впервые с июня опустившись ниже $100 000. Это более чем на 20% ниже рекордного максимума, достигнутого месяц назад, что соответствует медвежьему рынку акций. Эфир (Ether) упал на 15%, а несколько так называемых альткоинов продемонстрировали аналогичное падение, в результате чего потери многих менее торгуемых и менее ликвидных токенов превысили 50% в этом году.

Поворотный момент наступил в октябре, когда мощная волна ликвидаций уничтожила миллиарды долларов, покрывавших бычьи позиции. С тех пор трейдеры не спешат. Открытый интерес к фьючерсам на биткойн остается значительно ниже докризисного уровня, и даже несмотря на то, что стоимость финансирования становится благоприятной, мало кто готов вернуться к торгам. В результате биткойн вырос менее чем на 10% в этом году, отставая от акций и снова не оправдывая ожиданий как инструмент хеджирования портфеля.

"Падение биткойна до июньских минимумов отражает рыночную структуру, которая все еще борется с психологическим натяжением после масштабной ликвидации в октябре, которая коренным образом изменила то, как участники взаимодействуют с преобладающим нисходящим трендом", - заявил Крис Ньюхаус, директор по исследованиям компании Ergonia.

Как пишет издание, назовем это распродажей без особой уверенности. По данным, собранным ранее Coinglass, общая сумма ликвидации - как длинных, так и коротких - во вторник составила скромный 1 миллиард долларов. Это значительное снижение по сравнению с рекордным показателем $19 млрд, зафиксированным 10 октября.

Тем временем трейдеры опционов создали существенные резервы против дальнейшего снижения: по данным криптовалютной биржи Deribit, принадлежащей Coinbase, наибольшим спросом пользуются пут-контракты, срок действия которых истекает в конце ноября, с ценой исполнения $80 000.

Падение биткойна отражает разворот в динамике акций перспективных технологических компаний на этой неделе: акции таких компаний, как Palantir и Nvidia, упали на фоне новых сомнений относительно завышенной оценки. Биткойн, часто рассматриваемый как индикатор спекулятивного импульса, снова идет в ногу с настроениями инвесторов.

В среду в начале азиатских торгов биткойн немного восстановился в цене, прибавив 1,6%. По состоянию на 8:27 утра в Сингапуре он торговался на уровне $101 130, тогда как другие токены сократили потери.

Криптовалюты сталкиваются с другими препятствиями, включая отток средств из биржевых инвестиционных фондов (ETF) и опасения по поводу потенциальной продажи со стороны компаний, занимающихся казначейскими операциями с цифровыми активами.

За последний месяц наблюдался отток средств как из спотовых ETF на биткойн, так и из Ethereum, что свидетельствует об ослаблении спроса инвесторов после активного роста в начале этого года. И хотя еще начало ноября, пока что тенденция складывается в сугубо негативную сторону, что указывает на паузу в развитии сектора, пишет издание.

"Хотя долгосрочный тренд остается явно медвежьим, масштаб октябрьских ликвидаций не позволил трейдерам уверенно удерживать короткие позиции, в результате чего на рынке доминируют тактические краткосрочные сделки, основанные на импульсе, а не целенаправленные сделки", - сказал Ньюгаус.

Напомним

Ранее финтех-эксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка предупреждала, что после стремительного роста стоимости криптовалюты, который происходил в сентябре – начале октября, биткойн перейдет в фазу "дыхания". "Очевидно, в ближайшие недели биткойн будет колебаться", - прогнозировала финтехэксперт.

В то же время, по ее словам, если притоки в ETF (инвестиционные фонды, которые позволяют крупным игрокам покупать биткойн через традиционные биржи) останутся на нынешнем уровне, новые рекорды - это лишь вопрос времени.

Впрочем, Елена Соседка предупреждала, что резкое замедление интереса со стороны институтов или изменение политики ФРС могут спровоцировать коррекцию стоимости монеты на 10-15%.

"Рынок сейчас очень эмоционален, поэтому важно не гнаться за высокой ценой, а действовать стратегически постепенно, с холодной головой", - советует финтех-эксперт.